Crocetta del Montello, dopo due anni torna la Giornata ecologica

Domenica 27 febbraio torna a Crocetta del Montello la "Giornata Ecologica", tradizionale appuntamento proposto dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Protezione Civile, le associazioni comunali e Contarina Spa. L’obiettivo della manifestazione è quello di ripulire il paese e sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale, per evitare l’inquinamento del territorio e rispettare la natura circostante.

Per Crocetta si tratta di un gradito ritorno di quest’evento dopo due anni di stop dovuto alla pandemia. «Ci siamo impegnati al massimo per riproporla quest’anno perché queste iniziative servono a fare un piccolo gesto concreto per la Comunità e sensibilizzare i cittadini a non sporcare» afferma Simone Zanella, assessore per il volontariato, lo sport e le politiche giovanili. Dalle 8 alle 12 nelle tre frazioni del Comune saranno operativi 12 gruppi, guidati da un coordinatore, che si occuperanno di ripulire aree verdi, cigli della strada, vie e piazze del Paese da rifiuti e cartacce abbandonate, compresa la pulizia del Piave e del Montello.

Questi gruppi saranno composti da volontari di associazioni e liberi cittadini. Rispetto alle precedenti edizioni, l'amministrazione ha infatti deciso di aprire maggiormente l’evento a tutta la popolazione, per accrescere la partecipazione e la forza d’impatto della manifestazione in termini di sensibilizzazione sul tema. Una volta raccolti i rifiuti abbandonati sul territorio comunale, i referenti dei gruppi organizzeranno il trasporto dell’immondizia presso l’ecocentro che per l’occasione la Contarina Spa terrà aperto. A conclusione della Giornata Ecologica, grazie al supporto dell’Avis, ci sarà un rinfresco per tutti i volontari iscritti. Le iscrizioni alla Giornata Ecologica 2022 sono ancora aperte presso il Comune di Crocetta del Montello. In caso di maltempo l’evento verrà posticipato a domenica 6 marzo.