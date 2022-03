Un successo la 2^ Giornata Ecologica organizzata a Gaiarine

Oltre 100 partecipanti per la 2^ edizione della Giornata Ecologica a Gaiarine, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e messa a terra dal Consigliere con delega all’Ambiente Giusto Faccin. “Rispetto all’anno scorso per fortuna abbiamo trovato una situazione decisamente migliore - commenta l’Assessore Faccin che continua - Ringrazio anche a nome dell’ambiente tutte le persone che hanno dedicato un po’ del loro tempo a questa iniziativa, in primis i bambini che con tanta passione hanno pulito le aree esterne delle scuole ed asili del Comune”.

Il Sindaco Zanchetta si unisce nei ringraziamenti e aggiunge: “Più che giornata ecologica mi piace definirla una giornata contro l’inciviltà! Mi piacerebbe essere nella testa di chi getta gomme di auto, brandine e addirittura specchi nei fossati, con la discarica aperta due giorni a settimana, per non parlare delle lattine di birra tutte della stessa marca nella stessa via! Grazie di cuore al Club 3 Molini che a fine giornata ci ha deliziati con una succulenta pastasciutta e ai volontari della nostra Protezione Civile che nemmeno oggi ci hanno fatto mancare il prezioso supporto nella logistica e nella sicurezza dei partecipanti”.