I giovani di Coldiretti puntano su tecnologia e digitale grazie anche al nuovo robot Ted

Sono centinaia gli imprenditori agricoli di Coldiretti Treviso che in questi giorni stanno partecipando alla Fiera agricola di Verona. Un’edizione che assume molteplici significati: dal conflitto in Ucraina al caro energie che sta colpendo anche il settore primario. In particolare sono gli imprenditori under 30 di Giovani impresa Treviso che ieri hanno vissuto un flash mob emozionante e che oggi sempre a Verona stanno riflettendo sulla digitalizzazione dei campi: “La guerra in Ucraina e il caro energia spingono la rivoluzione digitale nelle campagne con gli investimenti in droni, gps, robot, software e internet delle cose che raggiungono i 650 milioni di euro per combattere i cambiamenti climatici, salvare l’ambiente e aumentare la produttività – sottolinea il trevigiano Marco De Zotti, da poco Delegato di Giovani Impresa Veneto, nel commentare una stima di Coldiretti divulgata in occasione del salone veronese dedicato alla rivoluzione hi-tech nei campi in collaborazione con i Consorzi agrari d’Italia - Dai droni terrestri e aerei a guida satellitare a centraline meteo di ultima generazione, dalle smart trap con videocamera contro gli insetti nocivi ai sistemi di irrigazione automatizzata e controllata a distanza tramite app per risparmiare acqua e temporizzare gli apporti idrici alle coltivazioni sono la nuova frontiera in agricoltura”.

Nello stand della Coldiretti è possibile vedere dal vivo “TED” il robot contadino alto due metri e del peso di 1600 chili, collegato a guida satellitare capace di eseguire diverse operazioni colturali nei vigneti. "Sono già molti i giovani imprenditori agricoli che stanno facendo questo tipo di attività, sia per i seminativi che prevedono grandi superfici sia sui vigneti attraverso l’uso di sensoristica in campo ma anche di strumenti tecnologici per individuare le principali patologie della vite o diserbo meccanico - spiega Marco De Zotti - Chiaramente la formazione in questo ambito è fondamentale. In questi giorni di fiera Coldiretti ha organizzato workshop con Demetra che è il nostro servizio sul Portale del socio che permette di fare un’analisi dell’azienda con lettura in tempo reale dello stato di salute delle coltivazioni, dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, anche per affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici”.

Chi è il robot Ted

"Nel caso di Ted – spiega Coldiretti - si tratta di un robot green, 100% elettrico con accumulatori di energia in batterie al litio, innovativo e sostenibile, può essere impiegato con pendenze fino al 30% per le principali attività lungo i filari, dal diserbo meccanico all’antispollonatura e può lavorare 8 ore senza fermarsi sui terreni più diversi, da quelli più argillosi a quelli sabbiosi".