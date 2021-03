Montebelluna, al parco di Cima Mandria piantate nove Gleditsie

Venerdì mattina, 26 marzo, i volontari dell'associazione "Fare Natura Onlus" si sono occupati della piantumazione di 9 nuove piante presso il parco di Cima Mandria a Montebelluna.

Si tratta di nove Gleditsie, alberi dalla folta chioma, donate all’associazione da due vivai della zona, Porcellato di Loria e Simeoni di Vedelago. Il primo cittadino, Elzo Severin, commenta l'iniziativa con queste parole: «Ringrazio sia le due ditte che hanno regalato le 9 piante sia gli instancabili volontari di Fare Natura Onlus che non perdono occasione per dare la propria disponibilità per la cura del verde cittadino. A loro e al presidente Natalino Comin va il ringraziamento anche per il grande lavoro di pulizia e riordino che stanno portando avanti sabato dopo sabato lungo la Tradotta».