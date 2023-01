Green Revolution, Silea finanzia 73 interventi: «Investimento da 50mila euro»

Per il quinto anno consecutivo il Comune di Silea ha sostenuto con un contributo a fondo perduto l’acquisto di auto a basse emissioni, moto elettriche, biciclette a pedalata assistita e nuove caldaie negli edifici privati.

Ogni vecchia caldaia a gas è stata sostituita (sono state 42) e consentirà un risparmio annuo in emissioni di anidride carbonica di circa 800 chili, mentre ogni auto nuova acquistata (13) mediamente porta a una riduzione annua di 500 chili; ciascuna bici a pedalata assistita (12), se usata in sostituzione all’automobile, assicurerà 250 chili di anidride carbonica in meno ogni anno. Silea quindi in un anno potrà ridurre di 36mila kg la CO2 immessa nell’atmosfera, una quantità pari a quella assorbita da 215 alberi.