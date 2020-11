All’azienda Greenproject Italia va il premio per il miglior packaging ecosostenibile

Prodotti di home care e skin care con un approccio ecosostenibile dal packaging al design del prodotto, costituiti da ingredienti biologici, di origine naturale e biodegradabili. Un’idea di business e un concept di prodotto che hanno fatto conquistare ai prodotti Greenatural dell’azienda Greenproject Italia di Resana il primo premio agli Ecopackaging Awards 2020, concorso organizzato in occasione di B/Open, la prima fiera italiana dedicata esclusivamente al food biologico e al natural self care in collaborazione con Veronafiere e Bio&Consumi.

“Il mondo continua a cambiare e allo stesso modo cambiano le nostre abitudini in veste di consumatori - dichiara Michele Franchetto, amministratore unico di Greenproject Italia - Affinché queste due direzioni convergano è necessario adottare approcci che siano sostenibili, perché il nostro futuro dipende dalle azioni quotidiane, soprattutto dal modo in cui scegliamo di essere consumatori. Siamo molto fieri di questo riconoscimento che ci dà uno stimolo in più a portare avanti la nostra visione aziendale che si concretizza non solo sulla scrupolosa selezione delle materie prime e di produzione, ma anche sull’utilizzo finale del prodotto, considerando la sostenibilità come un concetto di filiera. Infatti, la soluzione della vendita alla spina è l’inizio di un circolo virtuoso perché si risparmia oltre il 90% della plastica senza rinunciare alla praticità".

Greenproject è presente sul mercato con prodotti certificati, rispettosi dell’ambiente e biologici dal 2011, un’azienda che da subito ha impostato la propria filosofia sul rispetto verso l’ambiente. “Quando la sostenibilità non era ancora un tema così sentito – continua Franchetto – noi cercavamo già di suscitare nei consumatori queste consapevolezze. Oggi siamo contenti che la sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente sia diventato un asset fondamentale. Con le nostre 27 referenze alla spina stiamo cercando di rendere l’approccio sostenibile un agire quotidiano anche nelle più piccole scelte".