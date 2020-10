Guasto all'illuminazione pubblica, alcune vie del centro rimangono al buio

«In questi giorni sono emerse alcune problematiche sul funzionamento dell'illuminazione cittadina di specifici quadranti del centro storico. A tal proposito è opportuno fare alcune importanti precisazioni: i guasti riguardano un impianto in serie piuttosto datato (cabina di via Lancieri di Novara) che comprende una vasta area (piazza Vittoria, via San Nicolò, via Avogari, via Diaz, via Pescatori, via Fiumicelli e via Manin), mentre una derivazione del circuito alimenta viale Cairoli». A dirlo è Mario Conte, sindaco di Treviso.

«La segnalazione del guasto è giunta all'ufficio competente giovedì scorso alle 18.51 da un B&B della zona mentre il guasto dell'intero impianto è emerso a seguito della verifica di alcuni cavidotti delle facciate del supermercato PAM tra via Zorzetto e via Pescatori con riparazione prontamente eseguita - continua il primo cittadino trevigiano - Martedì era però già stato effettuato un controllo in cabina sostituendone il contatore, risolvendo così le problematiche. Tra le sere di mercoledì e giovedì sono poi pervenute altre segnalazioni ed è stata dunque effettuata una puntuale ricerca del problema tramite ispezione mirata delle linee dei cavidotti, individuando così il danneggiamento su una tratta di cavidotto di fronte a UBI Banca in piazza della Vittoria. Proprio da oggi stiamo quindi eseguendo i lavori di riparazione della linea e nella giornata di martedì sarà completamente sostituito il tratto di cavo danneggiato ripristinando così l'illuminazione sull'intera zona. Nulla viene lasciato al caso. Anzi, ringrazio l'assessore Zampese che con gli uffici competenti si è messo subito al lavoro per la risoluzione delle problematiche».