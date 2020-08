Inaugurazione di Aldi con polemica: «Non c'è più tempo, basta cemento!»

E' stata un'inaugurazione particolare quella della catena Aldi che giovedì pomerriggio ha per la prima volta aperto i battenti del nuovo supermercato in viale della Repubblica a Villorba. «Oggi ci siamo trovati davanti al nuovo supermercato Aldi, il settimo in 5 km di strada, per dire basta ai mostri di cemento che stanno soffocando la nostra città. Treviso ha bisogno di essere vissuta attraverso parchi e aree verdi visto che questi sono anche importanti per assorbire la CO2 e mitigare gli effetti della crisi climatica, alluvioni in primis - dichiarano dal collettivo di Fridays For Future Treviso - Se i sindaci e le Regioni vogliono davvero riusare stabili dismessi, anziché riconvertirli ad aree verdi, che li usino per dare spazio ad aule per permettere a noi studenti di tornare a scuola in sicurezza. Questi comportamenti non sono che un'ulteriore prova del fatto che ai sindaci non importa del benessere dei cittadini quanto del profitto. Per mettere i nostri corpi a bloccare l'ennesima colata di cemento vi aspettiamo tutti alla "acampada" contro il consumo di suolo del 22/23 agosto. Non c'è più tempo, basta cemento!».

