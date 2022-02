Vedelago, inaugurato il nuovo ecocentro: «Operativo dal 1º marzo»

Nuovo EcoCentro Contarina a Vedelago: venerdì 25 febbraio il taglio del nastro in via Papa Sarto anche se il servizio aprirà al pubblico solo a partire da martedì 1° marzo.

«L’EcoCentro è stato realizzato sulla base dell’esperienza maturata da Contarina con una particolare attenzione rivolta all’accessibilità e facilità di fruizione per i cittadini: l’obiettivo è quello di offrire un servizio di qualità capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, nel pieno rispetto delle normative vigenti e con una particolare attenzione al sistema di controllo dell’area. Abbiamo infatti installato un sistema di videosorveglianza per monitorare l’EcoCentro, che consente di visionare la struttura in qualsiasi momento» dichiara il presidente di Contarina, Sergio Baldin. Oltre al sindaco di Vedelago Cristina Andretta, all’inaugurazione erano presenti i vertici di Contarina e del Bacino Priula assieme a Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso. Il nuovo EcoCentro si sviluppa su una superficie di quasi 5mila metri quadrati e offre ai cittadini un servizio di qualità grazie agli ampi spazi, un sistema di viabilità esterna e interna ottimale e una grande capacità volumetrica per accogliere le varie tipologie di rifiuti. La struttura, infatti, è dotata di 22 postazioni per i cassoni scarrabili, oltre ad una “isola” riservata alla raccolta dei Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e un’altra per i rifiuti pericolosi, al fine di garantire la loro raccolta corretta nella massima sicurezza per i cittadini e l’ambiente circostante.

I commenti

Marco Perin, vicesindaco di Vedelago, spiega: «Con l’apertura del nuovo e più funzionale EcoCentro di via Papa Sarto chiude quello di via Bassanese. L'apertura conclude un iter che ha comportato passaggi in consiglio comunale ed un confronto costante con i tecnici di Contarina. La scelta finale condivisa è stata in via Papa Sarto lungo la Strada Provinciale 19 in corrispondenza della rotatoria a nord della SP 102 Postumia Romana che va verso Barcon, considerata adeguata sia dal punto di vista delle dimensioni, che dal punto di vista logistico e facilmente raggiungibile».

Il sindaco Cristina Andretta aggiunge: «La presenza nel territorio degli ecocentri va di pari passo con il porta a porta e ogni anno di più si rivela la formula vincente per aumentare la raccolta differenziata e abbattere la produzione di secco indifferenziato. In tal senso, Vedelago ed i suoi cittadini da anni si stanno confermando virtuosi: per il terzo anno consecutivo siamo in vetta alla classifica dei Comuni Ricicloni Veneti con più 15mila abitanti, con una percentuale di raccolta differenziata pari a 87.2% e una produzione di secco residuo di 38.1kg per abitante. Merito di una sinergia efficace tra Contarina, Comuni, cittadini ed imprese che quotidianamente con cura adottano la differenziata, ormai è entrata nell’uso comune».

Le novità

Tante le soluzioni tecnico-costruttive realizzate per quest’opera, a partire da una rampa sopraelevata per facilitare il conferimento dall’alto dei rifiuti nel nuovo EcoCentro, che agevola gli utenti sia nel transito all’interno dell’area sia nelle fasi di scarico dei rifiuti. Inoltre, la sicurezza della struttura è garantita da un sistema di videosorveglianza, con videocamere fisse che vigileranno l’area anche negli orari di chiusura, così da disincentivare possibili intrusioni e il furto di materiali. Il sistema di illuminazione è stato progettato per garantire la massima efficienza e allo stesso tempo ridurre i consumi: tutti i punti luce sono a led e dimmerabili; di notte la luce è soffusa e, grazie alla presenza di sensori, aumenta al 100% quando rileva un movimento. Per questa struttura sono state utilizzate nuove soluzioni costruttive, in particolare per la recinzione - realizzata in legno composito, sostenibile e riciclabile al 100%, adatto ad ambienti esterni e molto resistente agli agenti atmosferici. L’attuale EcoCentro di via Bassanese, non più adeguato all’elevato flusso di utenti e alla normativa vigente, verrà chiuso e dismesso: il suo ultimo giorno di apertura è domani - sabato 26 febbraio. I cittadini potranno liberamente recarsi presso qualsiasi EcoCentro del territorio servito. Per informazioni su giorni e orari di apertura, consultare www.contarina.it oppure ContarinApp.