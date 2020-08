Blitz, al posto del market un parco pubblico dedicato alle Donne Mapuche

«Oggi siamo entrati nell'area Repubblica 1, dove vorrebbero costruire un altro supermercato. Come Fridays For Future Treviso sentiamo la necessità di opporci a questa politica che svende il territorio in nome del profitto di pochi. Per questo vogliamo ridare questa area alla città piuttosto che il settimo market in soli 5 km di strada. Abbiamo la necessità di resistere alla devastazione per poter esistere, per garantirci un futuro. Il Veneto è la regione che cementifica di più in Italia e il primato all'interno della regione va alla provincia di Treviso».

«Per questo abbiamo deciso di restituire questo prato alla cittadinanza e di inauguralo come parco pubblico dedicato alle donne mapuche che ogni giorno lottano contro la devastazione del loro territorio da parte delle multinazionali, prima fra le quali Benetton - continuano dal collettivo trevigiano - Siamo vicini a questi popoli in lotta e anche noi siamo intenzionati a lottare senza arrenderci per difendere il nostro territorio e il nostro pianeta. Dai mapuche mutuiamo il concetto di recupero territoriale attraverso cui rivendicano l'autonomia sui territori, per proteggerli dallo sfruttamento e dalla distruzione delle multinazionali. Le aree verdi sono fondamentali all'interno delle città perché assorbono la CO2 e l'acqua piovana che crea sempre più danni perché il suolo cementificato non è in grado di assorbirla. I risultati di queste politiche del cemento le stiamo pagando noi sulla nostra pelle e non siamo più disposti a farlo. I nostri corpi saranno scudi a protezione del verde e del nostro futuro».

Gallery