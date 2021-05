Inaugurata a Silea l'attesa nuova passerella dei Burci

La realizzazione dell’opera è costata 100.000 euro finanziati per il 50% dall’Ente Parco Sile e per il 50% dal Comune

Il Comune di Silea, rappresentato dal Sindaco Rossella Cendron e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Ylenia Canzian, insieme al Presidente del Parco del Sile, Arturo Pizzolon e la Responsabile dell’Ente Parco, Santina Serenella Grande, ha inaugurato ufficialmente il nuovo Ponte Pavan sui Burci, che da sabato sarà percorribile per chiunque desideri costeggiare il tratto del “Sile vecchio” e dei laghetti Pavan. Presenti anche il Sindaco di Casier, Renzo Carraretto, il Sindaco di Casale sul Sile, Stefano Giuliato e il Sindaco di Quarto di Altino, Claudio Grosso.

La nuova passerella è stata realizzata completamente in acciaio, per prevenire la necessità di manutenzione legata all’utilizzo del legno: la struttura ha un’unica campata di 22 metri, per evitare così di utilizzare pali portanti nel fiume, che necessiterebbero altresì di manutenzione e impatterebbero sull’ambiente acquatico.

La realizzazione dell’opera, dal costo complessivo di 100.000 euro finanziati per il 50% dall’Ente Parco e per il 50% dal Comune, è stata eseguita dalla RTI SOCOMET SPA e Costruzioni Baiocco snc, affidataria dell’appalto seguiti dal Direttore dei lavori Ing. Andrea Mardegan. “Finalmente da oggi il ponte è di nuovo percorribile: abbiamo restituito ai cittadini di Silea e ai tanti fruitori di quest’area un’importantissima opera che permette di completare l’anello ciclabile che costeggia il tratto del vecchio fiume Sile fino al ricongiungimento con il taglio e il cimitero dei Burci. Auguriamo a tutti una buona e corretta frequentazione di questo grande patrimonio storico e naturalistico” sottolinea il Sindaco Rossella Cendron.