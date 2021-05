Inaugurata a Silea la nuova gestione del Parco dei Moreri

Il polmone verde cittadino è punto di riferimento per le giornate all’aria aperta anche per chi proviene dai comuni limitrofi

Taglio del nastro per la nuova gestione del Parco comunale di Silea, affidata dell’associazione Polaris Asp di Silea, vincitrice del bando di assegnazione della gestione progettuale delle attività del Parco. La progettualità di rivalorizzazione sostenibile del Parco vedrà la realizzazione di attività, eventi e manifestazioni di carattere educativo, sociale, sportivo e culturale rivolte alle persone “fragili”: bambini, disabili, anziani ma anche agli adolescenti, ai giovani, alle famiglie.

Il Parco dei Moreri occupa un’area di circa 25.000: polmone verde di Silea, è punto di riferimento per le giornate all’aria aperta anche dei comuni limitrofi. “Auguriamo il meglio all’associazione Polaris, fiduciosi nel fatto che saprà gestire il Parco con grande attenzione all’inclusione attiva di tutte le persone non solo del nostro Comune, per diventare punto di riferimento per l’intero territorio” sottolinea il Sindaco Rossella Cendron.