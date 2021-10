“Istrana Sostenibile”: festa con oltre 700 ragazzi per la presentazione del progetto

Si è tenuta sabato alle 16, nell’impianto sportivo di Istrana, la presentazione del progetto “Istrana Sostenibile”. Nato da un’idea dell’imprenditore Walter Bertin, fondatore e presidente di Labomar, vicepresidente di Assindustria VenetoCentro con delega proprio a sostenibilità e ambiente, insieme all’Amministrazione Comunale di Istrana e alcune associazioni sportive del territorio, nello specifico Calcio Istrana 1964 Asd, Basket Istrana Asd, GSG Pallavolo Istrana, Asd Skating Istrana, Asd Nintai Kan Karate e Asd Tennis Club Istrana, “Istrana Sostenibile” è inoltre supportato da Contarina Spa e Alto Trevigiano Servizi. Presenti anche le associazioni Avis Comunale di Istrana, Plastic Free, Open Canoe-Open Mind.

Walter Bertin ha dichiarato: “Sono convinto che i ragazzi siano un punto di partenza fondamentale per ottenere nel campo della sostenibilità risultati efficaci e duraturi. Un progetto che mette al centro la sostenibilità, innanzitutto, lega le persone: è importante allora dare alle giovani generazioni tutti gli insegnamenti necessari per rispettare l’ambiente e vivere in maniera consapevole. La giornata di oggi rappresenta solo l’inizio di Istrana Sostenibile, perché grazie alle associazioni e ad un’Amministrazione pubblica lungimirante, potremo creare molte altre iniziative. Obiettivo fondamentale sarà poi quello di trasferire questi valori a tutte le altre realtà del territorio, sia sportive che non”.