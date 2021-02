Ex discarica a San Paolo: presto arriverà una nuova area verde

Nel quartiere di San Paolo a Treviso sono in corso di ultimazione le analisi necessarie per la bonifica e messa in sicurezza della ex discarica di via Orsenigo. I lavori, effettuati con Contarina SpA, permetteranno di recuperare un'area verde di ben 10 mila metri quadrati che verrà così restituita alla collettività per essere fruibile da parte dei cittadini. Il commento del sindaco Mario Conte: «Sarà il più grande intervento ambientale mai avvenuto all'interno della nostra città!».

