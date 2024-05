Maltempo e inondazioni, raccolte da Contarina 700 tonnellate di rifiuti

L’alluvione che ha colpito nelle scorse settimane alcuni Comuni del nostro territorio ha provocato molti danni, generando una enorme quantità di detriti e rifiuti da smaltire. Fin da subito, Consiglio di Bacino Priula e Contarina si sono mobilitati per dare supporto alle zone alluvionate e consentire una rapida rimozione dei rifiuti: sono state oltre 700 le tonnellate di materiali raccolti, con l’impiego di circa 80 lavoratori - tra personale operativo e impiegati - che nei giorni successivi agli episodi di maltempo si sono alternati per garantire supporto alle utenze più colpite. Alcuni interventi si stanno concludendo proprio in questi giorni, con il recupero degli ultimi accumuli di materiale ancora presenti sul territorio.

La rimozione dei rifiuti e la pulizia delle strade, avvenute in tempi brevissimi, sono state possibili grazie all’immediata creazione di una unità di crisi per la gestione dell’emergenza e alla collaborazione di molti soggetti nelle operazioni di aiuto, come tecnici e amministrazioni comunali, cooperative sociali del territorio, Protezione Civile. Con ognuno, Contarina e Bacino Priula hanno immediatamente avviato e costantemente mantenuto stretti contatti; l’obiettivo comune era provvedere nel più breve tempo possibile alla rimozione dei rifiuti alluvionati dalle strade e supportare cittadini e imprese più colpiti. Grazie al lavoro di squadra, le attività messe in campo sono state molteplici.

Fin dalla mattina di venerdì 17 maggio, in collaborazione con le cooperative sociali a cui è affidato il servizio di guardiania, è stato possibile disporre l’apertura straordinaria di alcuni EcoCentri per consentire alle persone di smaltire i materiali danneggiati dall’acqua: ben 6 strutture - quelle di Asolo, Casale sul Sile, Fonte, Loria-Castello di Godego, Maser ed entrambi i 2 centri situati a Castelfranco Veneto - erano già disponibili da metà mattinata; ulteriori 2 strutture - quella di Riese PioX e di San Zenone degli Ezzelini - si sono aggiunte al pomeriggio. Le strutture di Asolo, Casale sul Sile e Castelfranco Veneto - via dell’Impresa sono successivamente rimaste disponibili e aperte in via straordinaria anche alla domenica pomeriggio.

Nelle aree più colpite dall’alluvione sono stati effettuati spazzamenti straordinari e fin da subito sono stati messi a disposizione molti mezzi operativi di Contarina - mezzi allestiti con cassoni scarrabili, mezzi a vasca, furgoni, ma anche spazzatrici e autobotti - per ripulire le vie e raccogliere mobili, elettrodomestici e altri materiali danneggiati dall’acqua accatastati lungo le strade: nella giornata di sabato 18 maggio erano già 12 i mezzi in servizio; nei giorni seguenti il numero dei mezzi impiegati giornalmente è salito fino a raggiungere il picco di martedì 21, con ben 22 mezzi dispiegati contemporaneamente per la raccolta dei rifiuti alluvionati.

«Ancora una volta - ha dichiarato Giuliano Pavanetto, Presidente del Consiglio di Bacino Priula - abbiamo dimostrato come, abituati ad unire le forze e al gioco di squadra, i nostri territori siano in grado di raggiungere importanti obiettivi, riuscendo a fronteggiare anche situazioni che, come in questo caso, mettono tutti a dura prova. Avere una società operativa di proprietà dei Comuni, vicina al territorio e con cui si collabora costantemente anche in situazioni di normalità, ha permesso di concretizzare tramite interventi tempestivi ed efficaci la nostra vicinanza a cittadini e imprese».

«Sono stati giorni davvero intensi e impegnativi, in cui nonostante le difficoltà legate all’emergenza siamo riusciti ad offrire un supporto adeguato al territorio. Ci sono giunti innumerevoli messaggi di ringraziamento per la gentilezza dei nostri operatori e per la solidarietà dimostrata - ha dichiarato il Presidente di Contarina, Sergio Baldin – Colgo dunque l’occasione per condividere tutto questo, per ringraziare tutti i nostri addetti che hanno operato con impegno, attenzione e disponibilità. Ma desidero ringraziare anche tecnici e amministrazioni comunali, con cui abbiamo costantemente collaborato per coordinare i vari interventi e per l'individuazione dei siti di accumulo dei rifiuti, la Protezione Civile, che in alcune zone è intervenuta al nostro fianco per aiutare le utenze nella raccolta e nella separazione dei rifiuti, e le cooperative sociali che ci hanno supportato rendendo possibile l’apertura straordinaria degli EcoCentri. In questo momento difficile, abbiamo lavorato tutti insieme in maniera ottimale per aiutare persone e territorio a risollevarsi».