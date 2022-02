Mobilità, a Mogliano c'è la prima stazione di ricarica elettrica ultra veloce di Enel X

Il pieno di energia elettrica in modo rapido e comodo diventa realtà a Mogliano Veneto dove Enel X, la Global Business line del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione energetica, ha attivato la sua prima stazione di ricarica Ultra veloce in provincia di Treviso. L'infrastruttura di ricarica HPC – High Power Charger - è stata installata presso il Double Tree by Hilton Venice North di via Bonfadini 1, posto nelle immediate vicinanze di un crocevia autostradale strategico per il turismo, e sarà accessibile a tutti gli utilizzatori di veicoli elettrici. Le infrastrutture di ricarica presenti nella stazione di Mogliano Veneto, due JuicePump Ultra 150 ed una JuicePump Ultra 300, ciascuna in grado di ricaricare contemporaneamente 2 veicoli, consentiranno di effettuare un “pit stop energetico” in soli 20 minuti.

“La mobilità elettrica - dichiara Federico Caleno, responsabile mobilità Italia per Enel X - è una realtà sempre più consolidata in Italia e la scelta di puntare su Treviso non è casuale: il Veneto è infatti una regione che, come dimostra il parco elettrico in circolazione e la propensione alla ricarica pubblica, evidenzia una significativa maturità in termini di trasporto sostenibile. La collaborazione con il primo albergo della catena Hilton, una delle più importanti catene alberghiere al mondo, nasce dal comune desiderio di offrire soluzioni di ricarica rapide, facili e sicure in grado di abilitare sia i cittadini della zona sia i turisti a uno stile di vita, di lavoro e di fruizione del territorio innovative e nel totale rispetto dell’ambiente”,

L’iniziativa fa parte di un progetto nazionale ispirato alla crescente domanda di turismo sostenibile. Sono state infatti individuate numerose strutture ricettive e di ristorazione presenti sul territorio nazionale, posizionate in località di potenziale interesse turistico, nelle quali combinare la mobilità elettrica ad alcune eccellenze italiane. Tra queste, ad oggi 9 differenti location hanno già visto l'installazione delle infrastrutture di ricarica Ultra Fast di Enel.

E’ questo il caso del Double Tree by Hilton Venice North di Mogliano Veneto, situato strategicamente alle porte di Venezia, tra il casello della A27 e della E70, e dunque in grado di intercettare l’importante flusso turistico di coloro che scelgono di visitare le più belle località italiane scegliendo la mobilità sostenibile. Queste nuove installazioni si aggiungono ai 752 punti di ricarica già installati da Enel in Veneto ed utilizzabili attraverso JuicePass, l'app che permette di gestire tutti i rifornimenti di auto elettrica attraverso le infrastrutture di ricarica di Enel X e di altri operatori interoperabili.

Enel X è la Global Business Line del gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, il marchio Enel X gestisce servizi come il demand response con 7,7 GW di capacità totale a livello globale e 195 MW di capacità di accumulo installata nel mondo. A gennaio 2022 è stata creata una nuova Global Business Line interamente dedicata alla mobilità elettrica, che gestisce circa 245.000 punti di ricarica per veicoli elettrici pubblici e privati disponibili in tutto il mondo, promuovendo e sviluppando progetti e soluzioni per la diffusione dell'e-Mobility nei Paesi in cui opera il Gruppo Enel.