Grazie al conto termico Mogliano sistema i marciapiedi

Nell’importante intervento di ampliamento e messa a norma delle Scuole Primarie Verdi, l’Amministrazione Comunale ha acquisito un’importante cifra dal contributo statale erogato dal GSE, detto Conto Termico. Grazie al lavoro dei tecnici comunali e dei professionisti incaricati dall’Amministrazione che hanno modificato e migliorato il progetto precedente, è stato possibile introitare direttamente nelle casse comunali ben 183mila euro.

Il nuovo progetto, infatti, ha contemplato alcune importanti modifiche di carattere ambientale riguardanti l’efficientamento della scuola, con l’obiettivo di ottenere il massimo risparmio energetico. 53mila euro saranno utilizzati per diverse migliorie alplesso scolastico, mentre 130mila euro saranno investiti per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Roma, dalla Stazione fino a via Torino. Si procederà quindi a sistemare le sconnessioni dovute alle alberature: l’intervento in programma non solo garantirà una pavimentazione lineare e sicura per l’utenza, ma comporterà anche la sostituzione delle cordonate di bordo e le lunette di sostegno alle alberature lungo tutto il lato nord di via Roma.Lo studio di fattibilità è già stato approvato, ora si attende solo l’ultimo passaggio di Giunta ovvero l’approvazione del progetto definitivo.Una volta deliberato, si potranno subito iniziare i lavori, che saranno eseguiti prestando la massima attenzione alle alberature di pregio, importanti sia dal punto di vista ambientale siapaesaggistico.

Soddisfatto il Sindaco Davide Bortolato, con delega all’Ambiente: «Abbiamo apportato delle modifiche qualitative dal punto di vista ambientale ai lavori sul plesso Verdi, operazione da cui riusciamo addirittura a introitare economie grazie al contributo del Conto Termico che ci permettedi finanziare una manutenzione fondamentale per tutta la zona ovest della città e per assicurare, soprattutto alle persone più anziane o con capacità motoria ridotta, di poter fruire in sicurezza una delle strade più importanti di Mogliano Veneto».