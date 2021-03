Mogliano Veneto si fa bella: aperto il bando "Adotta una rotonda"

Mogliano si fa bella non solo grazie all’attività diretta dell’Amministrazione Comunale ma anche con il contributo delle aziende e delle associazioni del territorio. Da lunedì, infatti, sul sito del Comune è possibile partecipare al bando per adottare una rotonda. Le aziende, le associazioni sportive e culturali del territorio potranno chiedere di prendersi cura e decorare uno dei dodici spazi verdi delle aiuole o rotatorie inseriti nel bando.

A fronte dell’impegno profuso per l’abbellimento, la cura e la pulizia di aiuole e rotonde, il Comune offre la possibilità di inserire una decorazione o un cartello, nel rispetto del codice della strada, che renda merito della premura dimostrata alla città. Tutti i soggetti privati e pubblici interessati possono presentare offerte di valorizzazione e manutenzione delle aree verdi indicate nel bando, diventando così attori protagonisti della cura ambientale cittadina. Adottare un’area verde della città di Mogliano Veneto significherà dare libero sfogo a una fantasia di fiori, piante, decorazioni che andranno ad abbellire siti come la rotonda Nigi, quella delle Olme, di via Cavalleggeri e di via Roma, strategiche perché posizionate nei varchi di accesso alla città. “Un bel progetto per far sì che anche i privati collaborino alla cura cittadina - dice soddisfatto il sindaco Davide Bortolato - tenere pulito e ordinato il nostro territorio aiuta ad accrescere il benessere dei cittadini. L’intervento degli attori privati, inoltre, consolida il percorso di collaborazione pubblico/privato iniziato dalla nostra amministrazione, dove il privato è considerato come un’enorme risorsa e mai come un ostacolo”.