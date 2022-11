H-Farm, cento monopattini elettrici in sharing per spostarsi nel campus

Spostarsi agevolmente e rapidamente in monopattino e bici elettrica all'interno del più grande polo di innovazione d'Europa. La micromobilità in sharing di Bit Mobility al servizio di H-Farm, la piattaforma dove innovazione, imprenditorialità e formazione convivono e crescono insieme, aiutando i giovani e le imprese a comprendere la trasformazione digitale e ad affrontare le sfide del domani con le giuste competenze.

Il 2 novembre scorso è avvenuta la consegna dei primi mezzi elettrici all'hub internazionale, che ha sottoscritto una convenzione della durata triennale insieme a Bit Mobility per l'attivazione del servizio di noleggio. Complessivamente saranno 100 i monopattini elettrici di ultima generazione che comporranno la flotta a disposizione del campus, oltre a 20 biciclette elettriche che verranno attivate a partire dal mese di gennaio 2023. Ai membri del campus sarà offerta la possibilità di sottoscrivere un'apposita convenzione che prevederà dal lunedì alla domenica sblocchi illimitati, mentre per gli utenti esterni il costo di sblocco sarà di 1 euro (+0,20 centesimi al minuto). Previste anche le formule promozionali Unbitable 30 (che consente di avere 30 minuti di corsa gratuiti al giorno per un mese) e Unbitable 60 (60 minuti di corsa gratuiti al giorno per un mese). Martedì 8 novembre Bit Mobility ha organizzato all'interno del campus un apposito punto informazioni per fornire delucidazioni e chiarimenti sul nuovo servizio.

Il commento

Michela Crivellente, ceo di Bit Mobility, conclude: «H-Farm rappresenta al giorno d'oggi uno dei punti di riferimento in Italia e in Europa per il settore dell'innovazione. Una realtà unica nel suo genere, che vede fianco a fianco studenti, startupper, imprenditori e professionisti, uniti nell'immaginare, progettare e realizzare una visione di futuro nel segno della contaminazione e della trasformazione digitale. Si tratta di una grande opportunità per la nostra azienda da sempre ispirata e mossa da una fortissima tensione verso il cambiamento, puntando al raggiungimento di nuove frontiere nel campo della tecnologia e della sostenibilità ambientale. H-Farm, con il suo esempio, incarna di fatto quelli che sono i valori fondanti della nostra esperienza imprenditoriale».