Montebelluna, ultimo appuntamento con la domenica ecologica

Ultimo appuntamento della stagione 2023/2024 con le Domeniche ecologiche in centro a Montebelluna. Il 28 aprile la domenica ecologica promossa dall’amministrazione comunale prevede, oltre al blocco del traffico per i veicoli non elettrici, anche tutta una serie di appuntamenti di intrattenimento in centro. Saranno presenti alla Domenica ecologica attività con le scuole di primo e secondo grado di Montebelluna.

Divieti

Nel corso della giornata è previsto il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle 17.30 di tutte le categorie M, N, L con esclusione dei veicoli elettrici nel centro cittadino. L’area no smog interesserà solo il centro perimetrato all’interno dell’anello viabilistico (via Sansovino, via Roma, via Pastro, via Dalmazia, via Serena, Corso Mazzini, via Bertolini). Divieto di sosta con rimozione forzata per la durata della Domenica ecologica in piazza Marconi.

I cittadini potranno raggiungere il centro a piedi, utilizzando i parcheggi principali del Duomo, Sansovino, Largo X Martiri, zona Stazione (via Risorgimento), via San Vigilio. Potranno invece circolare ovunque i mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell’ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili ed i veicoli elettrici.

Eventi

La mattinata si aprirà con la manifestazione “Tutti in bici” promossa dall’associazione G.s. Asd Olang Montebelluna in collaborazione con il Comune e la Protezione civile: una pedalata ludico-motoria per famiglie con un percorso di 19 km attraverso le vie della città e delle frazioni. Iscrizioni gratuite a partire dalle 8. Partenza ore 9.30. Casco obbligatorio per tutti.

La giornata sarà contraddistinta anche da una serie di iniziative a cura del Memoriale Veneto della Grande guerra, del Museo civico e della Biblioteca. Piazza Sedese dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30, “La città che vorrei”. I musei e la biblioteca realizzano all’interno di Piazza Sedese un percorso interattivo per scoprire gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Costituzione Italiana. Attività, quiz e giochi permetteranno di esplorare alcuni dei luoghi della nostra città in cui questi diritti possono essere appresi ed esercitati ogni giorno.

In programma anche:

"Giochiamo intelligentemente" in piazza Negrelli dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Attività ludica libera con tanti giochi in legno e giochi di logica, per tutti. A cura dell’APS Ludica “Carri Disarmati”.

Esposizione veicoli green in piazza Marconi dalle ore 8.30 alle 17.30. Saranno presenti gli stand espositivi di mezzi green. In collaborazione con i negozi specializzati del settore.

Attrazioni viaggianti in piazza D'Annunzio dalle 9 alle 17.30.

Postazioni

Memoriale Veneto della Grande Guerra: "Sono stato io!" Donne e uomini del passato raccontano la lunga storia dei diritti umani, ponendoci nuove domande sul futuro.

Villa Correr Pisani: "Emergenza Bellezza". La Costituzione e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in difesa dei luoghi della cultura e del patrimonio culturale.

Museo Civico: Sperimentare la cittadinanza attiva con l’Agenda 2030: città e comunità sostenibili e conservazione della biodiversità urbana.

Biblioteca (dalle 14.30 alle 17.30). E se volessi saperne di più di tutti questi temi? La biblioteca sarà presente con tanti libri dedicati a cultura, natura, diritti e non solo. Per portarci a casa parole e immagini per cambiare il mondo.

Commenti

Il vicesindaco Claudio Borgia spiega: «Tempo permettendo, chiudiamo questa seconda edizione delle Domeniche ecologiche con un nutrito programma che unisce lo sport, alla cultura. Il tutto sempre con un unico filo conduttore: la sensibilizzazione al rispetto per l’ambiente. Per questo ogni Giornata è stata arricchita con eventi ed iniziative eterogenee, rivolte in particolare ai bambini e alle famiglie. L’intuizione si è rivelata vincente tanto che nelle varie Domeniche le presenze non sono mancate, cosa che, ci auguriamo, si possa ripetere anche Domenica prossima».

Chiude il sindaco Adalberto Bordin: «Da quando abbiamo introdotto le Domeniche Ecologiche, in attuazione delle disposizioni europee e delle indicazioni regionali, abbiamo voluto che non fossero vissute come una limitazione ma un’opportunità per raggiungere e vivere il centro cittadino in maniera alternativa. Se le varie Domeniche ecologiche promosse dalla fine del 2022 ad oggi hanno funzionato, il merito è senza dubbio del grandissimo lavoro portato avanti a livello corale e a più livelli. Un lavoro ed impegno che ha coinvolto praticamente tutti gli assessorati, gli uffici tecnici, i Servizi culturali, la Protezione civile e la Polizia locale e, di volta in volta, tantissime associazioni locali e attività del territorio che hanno compreso il valore di questa iniziativa che edizione dopo edizione consente alle persone di frequentare il centro in maniera più lenta e sostenibile, in un modo cioè in linea anche con l’assetto urbanistico del centro che è stato pedonalizzato proprio per facilitarne una fruizione più green».