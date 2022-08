A Montebelluna arrivano i nuovi ecocestini 2.0

Stanno facendo progressivamente capolino in Città i nuovi ecocestini 2.0 per i rifiuti. 2.0, ecologici, più efficienti e pensati anche per la raccolta differenziata: sono queste le caratteristiche dei circa 550 nuovi cestini pubblici che in queste settimane gli incaricati di Contarina stanno collocando nelle varie aree pubbliche di Montebelluna. L’operazione rientra nel progetto messo a punto dal Consiglio di Bacino Priula e dal suo braccio operativo Contarina alla fine del 2019 e prevede la graduale dismissione degli attuali cestini in tutti i Comuni serviti a favore di nuove strutture, dotate di caratteristiche tecniche attentamente studiate.

Tutti i nuovi cestini hanno una struttura compatta, con la bocca di conferimento di dimensioni ridotte e una copertura che impedisce di infilare sacchetti interi nei cestini, evitando così gli abbandoni e l'effetto “tappo” che ne blocca l’utilizzo. Le nuove attrezzature hanno un sistema che agevola lo svuotamento da parte dell’operatore, grazie ad appositi reggisacco e una serratura con chiave che facilita l’apertura; inoltre sono dotate di un transponder per monitorare lo svuotamento.

Oltre alle strutture, è stata rivista anche la loro distribuzione nel territorio e le frequenze di svuotamento, personalizzate in base al tipo di area, secondo un’analisi svolta dai tecnici di Contarina e condivisa con l’Amministrazione Comunale. Sono state infatti individuate delle zone con caratteristiche omogenee in base a: rifiuti prodotti, superficie e livelli di frequentazione, come ad esempio: grandi parchi, aree verdi urbane, centri storici e piazze principali, aree urbane. Per ognuna di queste, il servizio proposto si diversifica attraverso differenti tipologie di contenitori, frequenze di svuotamento personalizzate e diversi tipi di rifiuti raccolti.

Nessun cambiamento nelle attrezzature e nel posizionamento, invece, per i cestini esistenti in alcune aree della Città: in Piazza D’Annunzio, via Manzoni e via Cavour, in quanto qui gli attuali cestini sono stati recentemente realizzati in base ad uno specifico progetto per la sistemazione di queste aree; in viale della Vittoria, di fronte al Cinema Italia Eden, in quanto i cestini esistenti riprendono lo stile dell’arredo presente negli spazi esterni e i cestini in acciaio inox nei pressi della Biblioteca.

Precisa il vicesindaco, Claudio Borgia: ““In questi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto con Contarina su vari fronti che riguardavano questa operazione. Abbiamo chiesto e ottenuto determinate tipologie di cestini in alcune zone nevralgiche della città, oltre a tempi rapidi e certi affinché Montebelluna fosse tra le prime grandi città a beneficiare dei nuovi cestini e in corso di dislocazione degli stessi, grazie anche alle segnalazioni arrivate da alcuni cittadini, abbiamo corretto il posizionamento dei cestini. Terminato il lavoro di Contarina, valuteremo se sarà necessario integrare con ulteriori cestini in alcune zone delicate della città, a partire dai quartieri. Con questa iniziativa saranno posizionati, in base al numero di abitanti, 356 punti di raccolta per complessivi 523 nuovi contenitori suddivisi nelle varie tipologie di rifiuto (carta, vetro, plastica/alluminio e secco non riciclabile). I nuovi cestini garantiranno la facile separazione dei rifiuti, consentiranno di limitare gli abbandoni e l’uso improprio dei cestini, e faciliteranno lo svuotamento da parte degli addetti alle raccolte. Ricordo che è stato sottoscritto un accordo con Contarina, per cui i vecchi cestini nel momento della loro dismissione saranno recuperati e gestiti direttamente dall’azienda mentre quelli nuovi in via di posizionamento sono di proprietà di Contarina e verranno gestiti dalla stessa sia per l’acquisto, che per lo svuotamento, l’installazione e l’eventuale riparazione o sostituzione in caso di danneggiamento o rottura. Oltre a questo intervento stiamo lavorando, insieme proprio a Contarina e al Consorzio Priula, per migliorare ed essere più celeri ed incisivi nel contrasto e nell’individuazione di coloro i quali abbandonano i rifiuti in giro per la città.”

Spiega il sindaco Adalberto Bordin: “Le attività di installazione dei nuovi cestini sono a buon punto e proseguiranno ancora per un paio di mesi. Questa operazione - partita con la procedente amministrazione in sinergia con il Consiglio di Bacino Priula e Contarina - trova ora compimento e rientra appieno nella filosofia Green promossa da questa amministrazione. Montebelluna è una città bella e decorosa ma può diventarla ancora di più con interventi come questi. Oltre che essere più funzionali, i nuovi cestini risultano più belli esteticamente e si integrano perfettamente con l’arredo urbano di una Città che ha l’obiettivo di essere sempre più al passo coi tempi. Ancora una volta Montebelluna si presenta in prima linea nel favorire buone pratiche nella raccolta di rifiuti e nella loro separazione: da anni, grazie all’impegno dei singoli cittadini, a Città è in testa alla classifica del Comuni ricicloni, basti pensare che nel 2021 ha ottenuto il 1° posto nella classifica dei comuni veneti con più di 30mila abitanti con una produzione di secco pro capite annuo pari a 48kg e una raccolta differenziata che si attesta sull’88.1%. Ora ci spingiamo oltre, cercando di favorire la differenziata anche del rifiuto pubblico così da ampliare ulteriormente la percentuale di riciclo ed abbattere quello del secco indifferenziato e migliorare ulteriormente le performance nella raccolta in città”.