Montebelluna, 112 alberi potati in tre settimane: «Messa in sicurezza la scuola Marconi»

Un’altra operazione green conclusa a tempo di record quella portata a termine dal comune di Montebelluna che, in sole tre settimane ha concluso, la potature di oltre un centinaio di piante e completato l’abbattimento e sostituzione di sei alberi nel cortile della scuola elementare Marconi. Un doppio lavoro coordinato dall’assessorato e dall’Ufficio Ecologia stante la necessità da un lato di procedere con una manutenzione straordinaria di diversi tigli appartenenti al patrimonio arboreo pubblico e dall’altro di garantire l’incolumità di studenti e adulti che frequentano il plesso di via XXX Aprile. Il Comune ha investito circa 40mila euro.

Il vicensindaco con delega all’Ecologia, Claudio Borgia, spiega: «Dallo scorso anno con la potatura di diversi tigli nella zona di via Zuccareda, abbiamo avviato un’azione di manutenzione straordinaria dei tigli in Città senza precedenti. Se ne contano circa 500 e con la potatura di questi altri 112 esemplari su via don Minzoni, via delle Piscine e altre aree centrali, abbiamo così portato a termine la potatura di circa la metà dei tigli presenti. Completeremo poi la manutenzione dei tigli restanti con la potatura dei 200 tigli collocati da Posmon a piazza 4 Novembre, con un’ulteriore tornata di taglio e sfoltimento prevista per il prossimo autunno. La cosa da sottolineare è che quest’ultima potatura, avvenuta durante le festività natalizie da parte di una ditta esterna, è avvenuta in tempi record e si conclude con circa 3 settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia: una grande risultato che ha permesso di limitare notevolmente i disagi per gli automobilisti grazie al coordinamento dell’Ufficio ecologia e alla professionalità della ditta esterna incaricata».

A questo primo intervento, si aggiunge quello eseguito dagli operai comunali sulla scuola primaria Marconi durante le festività natalizie per non interferire con le attività scolastiche, come illustra il sindaco Adalberto Bordin: «Sicurezza nelle scuole non significa solo adeguamento sismico, sicurezza edilizia e degli impianti, ma vuole dire anche sicurezza nelle aree esterne e nei giardini, per questo abbiamo deciso di investire nell’abbattimento e nella contestuale sostituzione degli alberi presenti all’esterno della primaria Marconi in modo da assicurare l’incolumità di persone, bambini in particolare, e cose. Un’operazione necessaria visto che i sei olmi, essendo ammalati, avevano causato diversi problemi, non ultimo la caduta di un ramo nel febbraio scorso. I sei alberi sono stati sostituiti con 6 esemplari adulti di bagolaro (ogni singolo vaso pesa 15 quintali) e la cosa bella è che queste piante sono state donate da un privato che, pur volendo restare anonimo, ringrazio a nome di tutta l’amministrazione per questo gesto di generosità che mi auguro possa essere da esempio anche per altri montebellunesi».