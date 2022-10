Montebelluna, ampliati gli orari per il servizio di raccolta manuale del cartone

Grazie al dialogo e alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’Ufficio ecologia e Contarina, sono stati ampliati gli orari del servizio di raccolta manuale del cartone per le attività commerciali del centro storico di Montebelluna. Una modifica che ha lo scopo di migliorare il decoro urbano della città. Il servizio viene svolto sempre nelle giornate di martedì e venerdì, ma in due fasce orarie: alla mattina, dalle 10.30 alle 13, e nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00. Non cambiano le modalità di raccolta, che viene svolta solo in proprietà privata. Gli operatori di Contarina entrano all'interno dell'attività e raccolgono il cartone, nel limite di 1 metro cubo al giorno. L'esposizione su suolo pubblico non è consentita per motivi di decoro.

Commenta il vicesindaco, Claudio Borgia: «Dopo qualche mese dall’insediamento della amministrazione Bordin è stato segnalato all’ufficio ambiente, da parte di consiglieri comunali e cittadini, un problema riguardante la raccolta degli imballaggi in cartone nel centro cittadino. Purtroppo, le diverse esigenze degli esercizi commerciali e gli orari di raccolta talvolta non combaciavano. Questo generava l’esposizione per alcune ore del materiale anzitempo al di fuori dei negozi e non all’interno come di prassi. Ciò creava una situazione poco decorosa per la nostra città con un accatastamento di diversi cartoni sparsi nelle varie zone del centro e quindi abbiamo deciso di intervenire. Grazie alla sinergia con Contarina, che ringraziamo, e alla collaborazione degli esercenti sono stati rimodulati gli orari del servizio, prevedendo anche un passaggio al mattino: in questo modo i commercianti che aderiscono al servizio possono usufruire di due ampie fasce orarie e si evita la presenza di cumuli di cartoni all’esterno dei locali. Un’iniziativa di cui beneficiano tutti e che tutela il decoro del centro storico. In questi mesi abbiamo verificato l’andamento di questa nuova programmazione e il suo miglioramento. Il problema è stato risolto con l’apprezzamento da parte dei cittadini. Monitoreremo comunque la situazione anche nei prossimi mesi per evitare il ripetersi di tali episodi».

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Se Montebelluna è in cima alla lista dei Comuni ricicloni per quantità di rifiuti differenziato molto è dovuto ai singoli cittadini che quotidianamente si impegnano nel contenere al massimo il rifiuto indifferenziato. Tra questi, una parte significativa è senz’altro rappresentata da chi ha un’attività commerciale e che spesso si trova alle prese con grandi quantitativi di imballaggio da gestire. Per questo, la collaborazione con Contarina per venire incontro alle esigenze degli esercenti nella esposizione dei cartoni e la conseguente raccolta da parte degli operatori risulta importante in quanto, oltre a facilitare la raccolta differenziata, permette di migliorare il decoro della città».