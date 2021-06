Motobarca e macchine spazzolatrici: ripulito il porticciolo di Casier

In questi giorni Contarina sta effettuando una serie di lavori di pulizia concordati con l'amministrazione comunale di Casier. Grazie ad interventi settimanali, il porticciolo è stato ripulito da rifiuti e vegetazione presenti nelle acque del Sile. Questi interventi, svolti da aprile ad ottobre, potranno ora essere effettuati più agevolmente grazie all’utilizzo di una nuova motobarca, messa in funzione per la prima volta a Casier proprio in queste settimane.

Sempre in questi giorni, lungo le vie del Comune, Contarina sta anche effettuando alcuni interventi programmati per l’eliminazione delle erbacce da cordoli e marciapiedi stradali. Il servizio, attivo sempre per il periodo da aprile ad ottobre, non prevede l’uso di prodotti chimici, ma si basa sulla tecnica del diserbo meccanico: la vegetazione viene rimossa grazie ad apposite macchine dotate di spazzole rotanti in acciaio. Alcune di queste attrezzature, per le loro ridotte dimensioni, consentono di operare anche in spazi ristretti, come appunto marciapiedi e piste ciclabili. Il materiale di risulta viene rimosso attraverso l’uso combinato di soffiatori e spazzatrici. Le zone interessate da questi interventi sono quelle di Casier, Dosson, Le Grazie e la zona industriale Al Bigonzo: attraverso i sei interventi programmati fino ad ottobre, verranno ripuliti circa 20 chilometri di strade comunali, consentendo la rimozione della vegetazione che si sviluppa spontaneamente lungo le vie e garantendo in questo modo il decoro urbano. «Come sindaco di Casier - conclude Renzo Carraretto - posso solo ringraziare tutto lo staff di Contarina per l’attenzione rivolta al nostro territorio, ma soprattutto per la sintonia nel condividere gli obbiettivi comuni».