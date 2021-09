Motta di Livenza, la Provincia finanzierà la nuova ciclabile comunale

In attesa dell’esito della valutazione per il titolo di Comune Europeo dello sport 2023, arriva una ennesima buona notizia per il Comune di Motta di Livenza visto che il progetto di nuova pista ciclabile lungo via Aldo Moro si è posizionato in graduatoria utile ed é stato finanziato dalla Provincia di Treviso. L’opera che collegherà via Albano capoluogo a via risorgimento lungo il parco di Motta sud beneficerà di un contributo di 250.000 € e permetterà di completare la lottizzazione. Sono già in corso i lavori di riqualificazione dell’altra porzione di area verde, non inserita nel progetto, che ospiterà un grande parco e un percorso pedonale accessibile da via XXV aprile. Il percorso ciclabile finanziato diventerà anche parte di un circuito di allenamento della associazioni Mottensi e potenzierà la ciclabilità della nostra città. A regime la programmazione della viabilità ciclopedonale prevede un anello lungo via Aldo Moro che collegherà tutti i percorsi esistenti. Ricordo che nel 2022 è prevista la realizzazione del percorso ciclabilepedonale che collegherà il capoluogo con la frazione di Villanova mentre siamo al lavoro per la conclusione del collegamento per Malintrada.

Inoltre, in questi giorni sono iniziati a Motta di Livenza i lavori di installazione di vari punti di ricarica per la mobilità elettrica. Grazie a una convenzione siglata con Enel X in città verranno installate ulteriori quattro colonnine di ricarica presso il parcheggio Ospedale in via P. Bello, presso il parcheggio fronte Casa di Riposo in via Einaudi, presso il parcheggio di via Clelia Merloni e presso il parcheggio Alzaia in via Santa Maria delle Grazie. Ulteriori 3 punti di ricarica sono già invece disponibili, grazie alla convenzione siglata con BE CHANGE, presso il parcheggio del parco commerciale Nuova Motta in via Milano e presso il parcheggio delle piscine Comunali in via Cattaneo. È poi in valutazione un ulteriore punto di ricarica veloce al momento assente nella rete di ricarica elettrica della zona. Anche Motta di Livenza sostiene quindi la transizione ecologica verso una mobilità più sostenibile ed efficiente.