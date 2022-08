Resana Green: 70mila euro per nuovi alberi e aree verdi

Nell’ultimo consiglio Comunale sono due le decisioni che vanno a supportare il nuovo progetto “verde” pensato dall’amministrazione comunale guidata da Stefano Bosa. Il Comune infatti ha deciso di acquistare un’area verde, a ridosso del centro abitato della frazione di San Marco, che sarà “arricchita” con nuove piante che saranno messe a dimora. Inoltre sono stati stanziati altri 70mila euro per la sistemazione delle piante esistenti e per l’acquisto di nuove piante che saranno piantate lungo strade e aree pubbliche.

Il commento

«Un investimento importante - ha detto il sindaco Stefano Bosa nel presentare il progetto -. Abbiamo bisogno di aree verdi e piante a ridosso dei centri abitati ed ecco allora che iniziamo con l’acquisto di questa area tra il cimitero e il centro abitato di San Marco che in parte sarà adibita a parcheggio e in parte sarà sede di tante piante di alto fusto che possono in futuro diventare un “polmone” verde. Uno dei tanti che dovremo creare in futuro attorno ai nostri paesi». Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale aveva acquistato un’altra area verde a ridosso del centro abitato di Resana, in via Bolimbaghi, area che potrebbe in futuro essere riqualificata sia in parte come parcheggio sia come area verde attrezzata a disposizione della cittadinanza.