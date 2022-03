Preganziol, nuovi alberi lungo il Terraglio: «Lavori al via in autunno»

In questi giorni il Comune di Preganziol ha avviato una nuova iniziativa di "ripopolamento verde" lungo il Terraglio. Il "viale" alberato di un tempo oggi appare sempre più spoglio. L'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Galeano ha già organizzato nelle scorse settimane i primi incontri e contatti con Anas e sovrintendenza, entrambi favorevoli all'iniziativa.

Il commento

«La valenza di questa azione è duplice - sottolineano il sindaco e l'assessore all'Ambiente Riccardo Bovo - da un lato si contribuisce ad aumentare il patrimonio arboreo nel comune, con tutti i benefici che ciò comporta in termini di qualità della vita; dall'altro, ancor prima, c'è l'intento di riconferire all'asse viario - vera e propria croce e delizia del nostro comune - il suo storico e identitario aspetto di viale alberato».

I lavori

Per motivi economici l'intervento sarà necessariamente suddiviso in stralci e per motivi di sicurezza l'iniziativa interesserà prima di tutto i tratti di statale ricompresi nel perimetro dei "centri abitati" in senso tecnico, ovvero in quei tratti in cui il margine stradale è di competenza comunale ed il limite di velocità di 50km/h. Dopo che nei giorni scorsi sono stati fatti i primi sopralluoghi per valutare i punti precisi di messa a dimora delle piante, l'amministrazione vorrebbe far partire la messa a dimora delle prime piante già nel prossimo autunno/inverno.