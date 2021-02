Allarme per i nuovi scavi in profondità alla cava Morganella: «Falde a rischio»

«I nuovi scavi previsti alla cava Morganella potrebbero andare a colpire le falde acquifere presenti nel sottosuolo e, dunque, l'acqua che poi verrebbe pescata da Ats nel territorio di competenza della nostra Amministrazione potrebbe avere eventuali inquinanti». A parlare è l'assessore comunale trevigiano Alessandro Manera preoccupato che le acque eventualmente contaminate possano raggiungere il comune di Treviso.

Secondo Manera infatti, che già in passato aveva votato contro l'ampliamento della cava, gli scavi ora previsti andrebbero ad incidere fino a 40 metri di profondità potendo così comportare possibili inconvenienti: «Conosco molto bene la situazione della cava tra Ponzano Veneto e Paese e dunque, appena abbiamo visto i risultati della Commissione Via, ci siamo subito preoccupati e attivati per precauzione con Ats per verificare d'ora in avanti la qualità dell'acqua proveniente da quella zona. Alto Trevigiano Servizi da qui in avanti andrà quindi ad effettuare controlli maggiori sui suoi cosiddetti "pozzi spia" all'interno del nostro territorio comunale al fine di monitorare la presenza o meno di eventuali situazioni di emergenza che richiederebbero chiaramente un pronto intervento. In ogni caso, le Amministrazioni comunali di Ponzano e Paese stanno lavorando bene sul punto e, dunque, speriamo non accada nulla di spiacevole».