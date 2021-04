Il Centro di recupero animali selvatici di Treviso riparte a pieno ritmo

E’ stata sottoscritta giovedì mattina, presso gli uffici del Servizio Protezione civile, caccia, pesca, agricoltura e polizia provinciale della Provincia di Treviso, la convenzione con la quale l’Ente pubblico affida il servizio di recupero e cura degli animali selvatici feriti ai sensi dell’articolo 5 della L.157/92, all’associazione Progetto Riccio Europeo. Si tratta di un evento epocale, per la prima volta, infatti, il servizio dedicato agli animali selvatici viene affidato a un’associazione ambientalista che si adopererà per garantire le cure adeguate, la rimessa in libertà oppure la detenzione fino a morte naturale, nel caso in cui siano riscontrate gravi menomazioni che rendono impossibile la vita in natura degli animali selvatici recuperati.

Per poter assolvere a questo importante incarico, che richiede competenze specifiche e grande impegno di personale, l’associazione Progetto Riccio Europeo si avvarrà del supporto dei dottori Benini e Vecchiato, veterinari esperti in animali selvatici e dei volontari delle maggiori associazioni presenti sul territorio provinciale: LAV, LEIDAA, OIPA, WWF e con l’appoggio inoltre della LIPU. L’accordo sottoscritto con la Provincia di Treviso prevede che le associazioni opereranno per i prossimi quattro mesi, garantendo una reperibilità telefonica di quattordici ore per ogni giorno della settimana e l’intervento tempestivo su tutto il territorio provinciale e comunque non superiore alle venti ore.

“Siamo consapevoli che ci attende un grande lavoro e un notevole impegno – dichiarano i rappresentanti di LAV, LEIDAA, OIPA, PRE e WWF – soprattutto in questo periodo che coincide con la stagione riproduttiva della maggioranza degli animali selvatici, ma siamo anche certi che l’entusiasmo dei nostri volontari unito alla professionalità dei nostri veterinari, potranno assicurare dignità e vita a tanti animali altrimenti destinati a sofferenza e morte”.

Da oggi quindi saranno le associazioni a rispondere al numero unico del CRAS 320.4320671 al quale confluiscono le chiamate dei cittadini che rilevano la presenza di animali selvatici in difficoltà sul territorio provinciale. La rete dei volontari delle associazioni, diffusa su tutto il territorio provinciale, provvederà a prendere in carico il caso nel più breve tempo possibile, compatibilmente con altri interventi contemporanei, così da garantire soccorso e cure tempestive nel pieno rispetto del benessere degli animali.