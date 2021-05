Parco naturale del Fiume Sile: Arturo Pizzolon riconfermato presidente

Si è insediato nella giornata mercoledì, presso la sede del Parco naturale del Fiume Sile, il Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 9 aprile. Esperite le attività di verifica da parte della struttura regionale della Regione del Veneto, il Decreto di nomina ha riconfermato come Presidente il Dott. Arturo Pizzolon, esperto regionale scelto a seguito di avviso pubblico della Regione del Veneto.

Nella seduta della Comunità del Parco del 25 marzo è stata riconfermata, quale componente del Consiglio Direttivo, la Sindaca del Comune di Vedelago Dott.ssa Cristina Andretta, mentre i rappresentanti delle associazioni del settore primario, hanno riconfermato, quale proprio rappresentante all’interno del Consiglio, Sig. Giuseppe Romano. Il Presidente della Giunta Regionale, ha successivamente validato la designazione fatta dalla Comunità del Parco e scelto, oltre al Presidente, gli altri due componenti del Consiglio Direttivo, nelle persone dell’Arch. Valter Frandoli, esperto regionale scelto a seguito di avviso pubblico, docente in quiescenza presso diverse scuole secondarie di primo grado, libero professionista con alle spalle esperienze di amministratore ed il Sindaco del Comune di Casier, Sig. Renzo Carraretto, libero professionista nell’ambito della gestione immobiliare, al suo primo mandato in qualità di Sindaco.

A seguito della prima seduta, il Presidente ha proposto quale Vicepresidente il Sindaco del Comune di Vedelago, Cristina Andretta, la quale ha accettato, ringraziando il Presidente per la fiducia accordatale e rimarcando il suo impegno per i prossimi cinque anni. Successivamente, il Presidente ha individuato le deleghe da assegnare ai componenti del Consiglio Direttivo: il Sig. Giuseppe Romano, imprenditore agricolo, è stato delegato al Bilancio e patrimonio, l’arch. Valter Frandoli coprirà la materia Progetti speciali, il Sindaco Renzo Carraretto avrà competenza nella materia del Piano Ambientale. Il Presidente, oltre alla rappresentanza dell’ente, si occuperà delle risorse umane, mentre il Vicepresidente si occuperà della promozione e valorizzazione del parco.

“E’ con piacere ed entusiasmo che affronto questo incarico – dichiara il Presidente Arturo Pizzolon – si tratta della seconda volta che ricevo questa nomina ma in realtà la vivo come la prima perché ora abbiamo di fronte a noi un mandato intero, 5 anni. Il nostro impegno sarà totale e proseguirà sul cammino tracciato in precedenza. Ci sono molte idee che dovranno fare i conti con il bilancio, che come tutti gli enti, in questo momento non dà molto spazio. Questo sarà uno stimolo per lavorare al meglio. Ringrazio il nuovo Consiglio Direttivo ma anche il precedente. La squadra è fondamentale ma la differenza la fanno le persone che la compongono”.