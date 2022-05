Parco “Rachele Tognana” di Sant'Antonino: azienda dona tre nuovi platani

Tre nuovi platani per il parco di via Rachele Tognana nel quartiere di Sant’Antonino. La donazione è arrivata da Fielmann, realtà leader nella vendita di occhiali, presente dal 2019 in piazza Indipendenza. La messa a dimora delle nuove piante nel parco giochi comunale Sant’Antonino, è avvenuta nella mattinata di oggi. «La piantumazione di questi alberi permetterà di aumentare il verde e portare ombra e ristoro nel parco di via Rachele Tognana - dichiara Alessandro Manera, Assessore per le politiche ambientali e le aree verdi del comune di Treviso - Ringraziamo Fielmann per questa importante donazione che segue la direzione intrapresa dalla nostra Amministrazione: più alberi, più verde, più benessere per la collettività». L’azienda, lo scorso anno, aveva già “adottato” le fioriere di due aree storiche della città, Ponte dei Buranelli e Ponte San Martino.

«Fielmann è una grande realtà ma, come azienda di famiglia, il nostro obiettivo è diventare parte integrante delle città in cui operiamo. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno del territorio e nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a supporto e beneficio del tessuto sociale e della collettività - spiega Federico Arnao, store manager Fielmann a Treviso - Fielmann è attenta ai bisogni dei suoi clienti e pensa in generazioni. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia che si applica a tutte le funzioni dell’azienda e ai suoi fornitori. Lo scopo è di produrre valore per la comunità, l’azienda stessa e i suoi dipendenti. L’azienda si impegna in attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente: per questo motivo nelle città coinvolte da aperture che è stato anche lanciato il progetto “pianta un albero”, l’iniziativa che consente ai cittadini di suggerire all'azienda dove piantare un albero nella loro città scrivendo a piantaunalbero@fielmann.com».