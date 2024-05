"Il viaggio dell'acqua": premiate le classi vincitrici della terza edizione

Sono state premiate lo scorso venerdì, 24 maggio, le scuole vincitrici della terza edizione de “Il Viaggio dell’acqua”, il concorso di Piave Servizi dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado per promuovere la cultura dell’acqua. La cerimonia si è svolta nel parco aziendale della sede di Piave Servizi a Codognè, alla presenza del Consiglio d’Amministrazione della società, di sindaci e autorità locali, e ha compreso numerose attività dedicate ai bambini per mostrargli da vicino il funzionamento del ciclo idrico integrato.

Quest’anno, il concorso ha riguardato le scuole dei Comuni di Casier, Godega di Sant’Urbano, Orsago, Ponte di Piave, San Fior e Vazzola. Scopo del contest: imparare divertendosi. Le classi, attraverso lavori di gruppo, hanno realizzato progetti volti a educare al risparmio idrico. I migliori elaborati sono stati premiati con buoni-spesa per l’acquisto di libri e materiale didattico.

A stabilire le opere vincitrici è stata un’apposita commissione composta da Antonella De Giusti, componente del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi; Erika Carlet, maestra d’arte; Barbara De Martin, perito turistico; Annalisa Fregonese, giornalista professionista; l’architetta Paola Massarotto e il geometra Roberto Piovesana.

Per quanto attiene le scuole primarie, a trionfare è stata la classe terza A della scuola primaria di Tezze, istituto comprensivo di Mareno di Piave e Vazzola, che con l’elaborato “Un triste giardino – The water cycle” ha vinto un premio di 350 euro. “Un lavoro ragionato, multidisciplinare e collettivo – come si legge nelle motivazioni della giuria -, che affronta il tema del cambiamento climatico e riflette sulle soluzioni da adottare nel futuro per prevenire gli sprechi e ottimizzare l'uso della risorsa”.

Con “L’acqua è nelle nostre mani”, il secondo posto, insieme ad un riconoscimento di 250 euro, è andato alla classe seconda A della scuola primaria “Tiziano Vecellio” di Castello Roganzuolo, istituto comprensivo di San Fior, “per l'originalità del messaggio, che richiama pure lo slogan di Piave Servizi ‘le forme dell'acqua’, attraverso il quale gli alunni hanno saputo trasmettere l'importanza della risorsa idrica, mettendo in risalto le loro mani e di conseguenza, il fatto che ciascuno di noi, attraverso le proprie azioni, può contribuire alla salvaguardia dell'acqua”.

Medaglia di bronzo per la classe quarta A della scuola primaria “Giovanni Paolo I°” di Godega Sant’Urbano, istituto comprensivo di San Fior, cha ha vinto 200 euro con l’elaborato “L’acqua è l’oro blu, non sprechiamola più”. Questa la motivazione: “Attraverso la rappresentazione grafica e la capacità artistica gli alunni hanno saputo esprimere efficaci messaggi per l'uso ottimale dell'acqua”.

Per la rispondenza al tema proposto dal concorso e per l’impegno profuso, inoltre, la giuria ha ritenuto meritevoli di segnalazione anche gli elaborati presentati dalla classe quinta A della scuola primaria “Giovanni XXIII” di San Fior e della classe seconda della scuola primaria di Negrisia, istituto comprensivo di Ponte di Piave, che hanno ricevuto un buono da 100 euro ciascuno.

A trionfare nella sezione dedicata alle scuole secondarie è stata la classe prima B della scuola secondaria di Orsago, istituto comprensivo “Ippolito Nievo” di Cordignano. L’elaborato “Carte da gioco Memory e locandine” si è aggiudicato il primo premio di 350 euro “per l'originalità e la complessità dell'idea progettuale, attuata mediante l'utilizzo di diverse tecniche, dal disegno a mano libera al computer graphics, realizzando il Gioco Memory sul tema ‘acqua’ veicolando in maniera efficace il messaggio dell'uso consapevole dell'acqua”.

Secondo gradino del podio e 250 euro in buono-acquisto per “Edizione speciale tg Orsacqua” della classe prima B della scuola secondaria di Orsago, istituto comprensivo “Ippolito Nievo” di Cordignano. La commissione giudicatrice ha valutato “eccellente il progetto realizzato attraverso l'utilizzo delle tecnologie audiovisive nel quale gli studenti con sensibilità e spontaneità hanno interpretato ciascuno la propria parte, preceduta dall'accurata e mirata stesura dei testi sui temi del ciclo idrico integrato”.

Si piazza al terzo posto “Idro il pinguino e il viaggio verso la sostenibilità idrica”, elaborato della classe prima C della scuola secondaria “Antonio Vivaldi” di Dosson di Casier, istituto comprensivo di Casier, che ottenuto un premio di 200 euro. Come si legge nelle motivazioni, “Attraverso la loro esperienza gli studenti hanno elaborato con vivace fantasia una fiaba che esprime, attingendo al loro vissuto quotidiano, i temi attuali inerenti al consumo responsabile dell'acqua”.

Menzione d’onore per la classe prima F della scuola secondaria di Casier, con l’elaborato “Tanaka e l’oro blu” e la classe prima G della scuola secondaria di Casier con “Brochure con Qr Code”. A entrambe le classi è andato un premio in materiale didattico di 100 euro.

“Un sincero plauso a tutte le scuole partecipanti per la qualità dei lavori presentati, dai quali emergono il profondo impegno profuso dagli alunni, nonché la passione e la dedizione espresse dagli insegnanti nel coinvolgimento degli alunni – hanno commentato il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet, e la consigliere Antonella De Giusti – Quella di venerdì è stata una giornata di festa: l’entusiasmo dimostrato dei bambini non può che riempirci d’orgoglio e di fiducia per un futuro sempre più sostenibile”.

Durante la mattinata, le classi hanno potuto osservare da vicino lo scavo di un pozzo piezometrico da parte di Arpav, nonché visitare il magazzino di Piave Servizi, scoprendo gli strumenti e i materiali che quotidianamente vengono utilizzati dalle squadre di tecnici e operativi della società. La cerimonia si è conclusa con la consegna agli studenti dei volumi didattici realizzati da Viveracqua "Capisco un tubo”, per le scuole primarie, e "C'è dell'acqua nel mio calzino", per le scuole secondarie.