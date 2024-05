Con il Thermocompost l'economia circolare è realtà

Un omaggio doveroso e un ricordo commosso al prof. Alberto Pivato del dipartimento Icea dell’Università di Padova, purtroppo mancato improvvisamente pochi mesi fa, che aveva ideato e poi sviluppato l’impianto thermocompost al Centro don Paolo Chiavacci di Crespano di Pieve del Grappa.

E’ stato questo il filo conduttore del convegno svoltosi questa mattina venerdì 24 maggio presso l’aula magna del Centro. Tema: “Il thermocompost, primi passi per un’economia circolare”. Sono intervenuti don Paolo Magoga, presidente della Fondazione Opera Monte Grappa, Francesco Pilotto presidente provinciale categoria installatori di impianti Cna Treviso, Stefano Vanin, entomologo, professore associato del dipartimento Distav – Università di Genova, Valentina Grossule e Valentina Poli, del dipartimento Icea dell’università di Padova e Angelina Tedesco direttrice Cna di Asolo in rappresentanza della Riserva della biosfera Monte Grappa. E’ quindi seguita la visita al thermocompost e all’orto botanico del Centro. L’orto è stato rinnovato con la consulenza dei coniugi Sergio Ballestrin e Anastasia Sebellin due volontari esperti di botanica dell’associazione don Chiavacci e supervisori dei lavori, e con il lavoro degli allievi del corso idraulica della scuola di Fonte e del corso operatore agricolo della scuola Marco Polo di Pove del Grappa, presenti al convegno.

Valentina Poli e Valentina Grossule, ricercatrici dell’Università di Padova hanno evidenziato la funzione del thermocompost: «E’ un esempio di economia circolare perché permette di recuperare materiale di scarto e di trasformarlo in produzione di risorse, in questo caso energia termica».

Il prof. Vanin: «La natura ci ha dimostrato per l’ennesima volta la lezione della collaborazione. Mettere insieme e condividere esperienze diverse ci arricchisce e permette di realizzare progetti come questo. Le api o le formiche, per esempio, ci insegnano che solo collaborando si possono creare cose importanti».

Don Paolo Magoga presidente del Centro ha sottolineato il valore del progetto riferendolo ai giovani sempre più alle prese con la tecnologia digitale. «In questo modo», ha sottolineato, «i nostri ragazzi possono apprezzare e conoscere meglio il valore della biodiversità, dell’energia pulita, di un rapporto sano con la natura».

I risultati del progetto sperimentale thermocompost realizzato al Chiavacci sono stati illustrati da Francesco Pilotto: «La biomassa inserita di 42 metri cubi ha prodotto in cinque mesi oltre 4 mila mega watt di energia. In pratica in cinque mesi di funzionamento ha fatto risparmiare circa 400 litri di gasolio o 400 metri cubi di gas metano, in assenza completa di emissioni inquinanti. In pratica 25 chilowatt al giorno che corrispondo a circa 750 litri di acqua calda al giorno a 38 gradi, ovvero l’acqua calda utilizzata per 15 docce al giorno».

Il progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento di Fondazione Cariverona per il bando “B-HUB Biosphere Generation – Riscoprire le radici: paesaggio, ruralità, agricoltura, manutenzione del territorio”. Obiettivo: promuovere azioni di integrazione tra uomo e natura con attenzione particolare all’aspetto educativo/formativo dei giovani e alle loro iniziative.

Hanno collaborato al progetto tra gli altri la Scuola di Formazione Professionale Fondazione Opera Monte Grappa di Fonte (Treviso), il gruppo di ricerca del Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale del dipartimento ICEA dell’Università di Padova, la CNA di Asolo. Sono partner A.P.S. Incontri con la natura per la salvaguardia del Creato “Don Paolo Chiavacci”, riserva di Biosfera Appennino Tosco Emiliano, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) – Università di Genova, Federazione provinciale Coldiretti di Treviso, Salvatica APS, Azienda agricola apistica e fattoria didattica“ L’Alveare del Grappa”, Sfp Marco Polo di Pove del Grappa.