Pista ciclopedonale da Fonte a San Zenone: «Progetto sempre più vicino»

Rientra anche il Comune di San Zenone degli Ezzelini nella graduatoria dei progetti finanziati della Provincia per la sicurezza stradale e riqualificazione di infrastrutture per la mobilità e opere connesse.

La pista ciclabile

La provincia di Treviso, in aggiunta al finanziamento ricevuto dal Comune di Fonte per il progetto complementare, ha finanziato anche il tratto di San Zenone (del costo di 220mila euro) con 110mila euro grazie all'utilizzo dell'avanzo del bilancio provinciale. Un progetto complessivo di 405mila euro condiviso con il vicino comune di Fonte e che per la parte sanzenonese ha un costo di 220mila mentre per Fonte di 185mila euro anch’essi finanziati per metà (92.500 euro) dalla Provincia. Quella in questione è un’opera molto attesa, necessaria per mettere in sicurezza uno dei tratti più frequentati del territorio, ovvero quello lungo la strada provinciale 248 che collega i due paesi e che a momento è sprovvisto di pista ciclopedonale. Con la nuova opera saranno di fatto collegati i due Comuni da Via Beltramini a San Zenone e Via Roma a Fonte per un tratto di circa 90 metri. L'intervento prevede inoltre l’allargamento della sede stradale lungo la strada comunale Via Beltramini per un tratto di lunghezza di 248 metri lungo il lato nord della stessa e l’integrazione dell’impianto di illuminazione pubblica esistente con il posizionamento di nuovi punti luce per migliorare la visibilità e la sicurezza stradale.

I commenti

«Il percorso ciclopedonale di collegamento tra San Zenone e Fonte è un progetto condiviso tra le due amministrazioni che hanno incaricato il medesimo progettista, l’ingegner Paolo Bedin - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Filippo Tombolato -. Un'opera attesa da anni che permetterà di realizzare un collegamento in sicurezza tra i due comuni a nord della strada provinciale 248 e separato fisicamente dalla carreggiata veicolare. Proseguendo da Fonte verso San Zenone il nuovo percorso si immetterà nella viabilità comunale sul tratto laterale a nord della provinciale di via Beltramini - che verrà riqualificata, risolte le problematiche idrauliche e consentito l'accesso ai soli frontisti - per poi collegarsi al percorso ciclabile esistente lungo la strada provinciale che porta al centro di San Zenone. In prossimità dei rispettivi confini comunali verrà inoltre realizzato un attraversamento ciclopedonale, in sicurezza, al fine di collegare le attività commerciali e servizi presenti».

Conclude il sindaco Fabio Marin: «Dopo il finanziamento del tratto di Fonte, arriva anche il contributo della provincia per coprire metà dei costi del tratto di pista ciclopedonale di pertinenza sanzenonese. E’ una bellissima notizia, innanzitutto perché rappresenta una promessa mantenuta da parte della Provincia ed in particolare dal suo presidente Stefano Marcon che ringrazio per l’attenzione costante ai comuni e alla sicurezza stradale, ma anche perché questo intervento va ad integrare la sistemazione viabilistica prevista all’estremo est della SP248. La realizzazione di questo ultimo tratto di pista ciclopedonale verso Fonte è infatti complementare al progetto riqualificazione dell’incrocio tra via Monsignor Pellizzari e la Strada Provinciale SP 248 Via Beltramini lungo la Provinciale 248».