Motta di Livenza, pista ciclabile lungo il Monticano per la frazione di Villanova

E' ufficiale: anche la frazione di Villanova verrà collegata a Motta di Livenza con una pista ciclabile. Il Comune, durante il lockdown, ha partecipato a un bando regionale posizionandosi 14esimo su circa 300 richieste pervenute. Un progetto concepito in provetta con l’obiettivo di vincere. Ora la fiducia si è trasformata in realtà.

Motta di Livenza si è aggiudicata quattro contributi su quattro in un momento molto complesso da gestire. «Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici per il supporto, i vari tecnici che hanno collaborato a questa sfida e la giunta per la piena fiducia datami» commenta entusiasta il sindaco Alessandro Righi. Un progetto da circa 600mila euro di cui circa 300mila finanziati dalla Regione Veneto che vedrà la prosecuzione della pista ciclabile in corso di realizzazione, da via XXV aprile lungo via Albano Capoluogo con annessa passerella ciclopedonale sul Monticano e rotatoria su via Aldo Moro, continuando il percorso in via Albano Villanova. All'altezza del locale Renghina il percorso si dividerà collegandosi con la zona industriale in via Magnadola grazie al rifacimento e allargamento del percorso ciclopedonale lungo via Calnova. Contestualmente collegherà la frazione di Villanova grazie a un percorso naturalistico, molto simile al progetto Giramonticano, lungo l’argine della Livenza fino a raggiungere in sicurezza la via Lorenzaga Trevigiana. Nel prossimo futuro appena si ripresenterà l’occasione si potrà ricercare ulteriori finanziamenti per il secondo stralcio del percorso che lo collegherà al centro di Villanova lungo via Sant'Agostino, intervento ben più oneroso e complesso a causa di espropri e accessi carrai. Stralcio già inserito nel progetto di mobilità ciclopedonale che i quattro Comuni Motta, Cessalto,Salgareda e Ponte di Piave hanno realizzato insieme e che andrà a caccia ci contributi europei. «Siamo estremamente soddisfatti per poter dar finalmente compimento ad un intervento da anni richiesto a gran voce dalla popolazione e che a breve potrà diventare realtà. Ora la cifra di contributi extrabilancio diventa ancor più vertiginosa» conclude il sindaco.