Progetto Plastic Free: Motta di Livenza è il primo comune aderente della Sinistra Piave

Iniziano a Motta di Livenza le raccolte volontarie di rifiuti volte alla sensibilizzazione della cittadinanza, più piccoli inclusi, verso le tematiche ambientali. Plastic Free è un’associazione che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, e sui suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. Le attività di sensibilizzazione di Plastic Free, cui possono aderire i cittadini e i volontari che hanno a cuore la salute dell’ambiente dove vivono, consistono in appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole in presenza e da remoto, informazione e sensibilizzazione online sui social già localizzati sul territorio, informazione e sensibilizzazione attraverso stand e gazebi, passeggiate ecologiche e turistiche, segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva. È possibile consultare il calendario degli eventi e tutte le informazioni sull’associazione Plastic Free sia sui canali social come Facebook e Instagram sia sul sito Internet www.plasticfreeonlus.it.

Il prossimo sarà la firma del protocollo d’intesa tra Plastic Free e il comune di Motta (primo comune ad aderire nella Sinistra Piave) con l’obiettivo di facilitare e velocizzare le attività di volontariato sul territorio: questa scrittura vuole essere un canale di comunicazione diretto per lo sviluppo dell’associazione sul territorio e per il miglioramento della città in un’ottica green. Primo appuntamento domenica 14 Marzo davanti al municipio di Motta, ore 9.30 (numeri limitati a 15 persone per l’emergenza Covid). «Un passo importante per sensibilizzare i più piccoli e soprattutto i più grandi. Ringraziamo i referenti nazionali di Plastic Free e il loro referente locale per la loro collaborazione in difesa dell’ambiente e per la loro disponibilità» dichiara il sindaco.