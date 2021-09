Plastic Free: 18.500 chili di rifiuti abbandonati raccolti nel weekend

L'iniziativa si è tenuta lo scorso fine settimana in 51 comuni a livello nazionale, 12 di questi in provincia di Treviso. Sabato 2 e domenica 3 ottobre si replica a Casier, Quinto di Treviso e Morgano

Ottimo successo per l'iniziativa "Plastic Free" organizzata domenica 26 settembre in tutta Italia. In Veneto hanno aderito 51 comuni (di cui 12 nella sola provincia di Treviso) per un totale di 2.300 volontari e 18.500 chili di rifiuti abbandonati raccolti.

Anna Kuti, referente di Casale sul Sile, Casier e Preganziol, il 26 settembre era presente a Casale sul Sile e Preganziol e ha voluto ringraziare tutti i volontari grandi e piccinini e le amministrazioni comunali che hanno appoggiato l'iniziativa. «Bastano un paio d’ore per trasmettere un forte messaggio di rispetto verso l'ambiente e inoltre si sta in compagnia di altre persone che hanno a cuore la cura della natura e la salute di ogni essere vivente» il suo commento. Gli appuntamenti "Plastic Free" continueranno sabato 2 ottobre a Casier (ore 9) e Quinto di Treviso (ore 16.30) e domenica 3 ottobre a Morgano (ore 9). Maggiori informazioni sono disponibili iscrivendosi al gruppo Facebook “Plastic Free Treviso” nella sezione “eventi”.