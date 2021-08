A Ponzano arriva la nuova illuminazione del campo da baseball

Con determinazione n. 436 del 06/08/2021, già esecutiva, è stato affidato allo Studio Albertin & Company, con sede a Conegliano in Corso Vittorio Emanuele II , l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori per “Intervento di riqualificazione impianto di illuminazione campo da baseball comunale”, nonché per la direzione dei lavori, misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Per la realizzazione dell'intervento, approvato in Giunta nella giornata di martedì, il Comune di Ponzano Veneto si avvarrà del Decreto del Ministero dell'Interno dell'11/11/2020 “Attribuzione ai Comuni per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”. Il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato “Intervento di riqualificazione impianto di illuminazione campo da baseball comunale”, prevede una spesa complessiva dell'opera di 135mila euro interamente coperti dal finanziamento per il risparmio energetico a cura del Ministero dell'Interno.

Il progetto prevede la completa sotituzione di tutti i fari con la nuova tecnologia a led, la revisione dell'impianto elettrico e la sistemazione delle torri faro. "L'Amministrazione Comunale in questa maniera ha inteso aiutare la società Blu Fioi e i suoi atleti creando i presupposti per un abbattimento considerevole dei costi dell'energia elettrica (a carico della società sportiva) regalando così maggiore margine di risparmio e quindi di cassa alla stessa società che nel tempo ci ha reso famosi per gli ottimi risultati in ambito nazionale ed internazionale considerando i diversi atleti volati in altre parti del mondo!" dice il sindaco Antonello Baseggio

"A margine di questo intervento mi permetto di ringraziare il Presidente Paccagnan, il Direttore Sportivo ed allenatore Sarri con tutto il suo staff parte integrante della società Blu Fioi, tutti gli atleti e tutte le famiglie che in questi anni hanno accompagnato la squadra in tutte le partite e in tutti i campionati" conclude Baseggio.