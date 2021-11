Preganziol per l'ambiente: consegnate ai cittadini 450 nuove piante

Quanto siano importanti gli alberi per una miglior qualità della vita del territorio e del pianeta e ormai elemento noto a tutti. Ecco perché, anche in questo 2021, il Comune di Preganziol ha aderito al progetto "Ridiamo un sorriso alla Pianura Padana", con lo scopo di promuovere la piantumazione di nuovi alberelli forestali nel territorio comunale. Sono state circa 50 le famiglie che hanno aderito al bando, portando a casa 450 nuove piante. Se alla piantumazione di questi nuovi alberelli sommiamo i nuovi alberelli piantumati dal Comune nel 2021, superiamo di gran lunga "quota 500": più di 500 nuove piante che saranno presenti nel nostro territorio fra aree pubbliche e spazi privati.

E' sicuramente significativo il numero in assoluto, ma è ancor più significativo interpretare tale dato alla luce del numero di alberelli ottenuti, con lo stesso progetto, nel 2020, che era stato di 105 piante: il numero di famiglie e di piante si è quasi quadruplicato, a testimonianza della crescente sensibilità dei cittadini. "Il fare squadra tra pubblico e privato - dichiara l'assessore Riccardo Bovo - è fondamentale, e solo questa sinergia contribuisce a raggiungere, al di là delle azioni simboliche, risultati davvero sostanziali e rilevanti per il bene comune. Proseguiremo su questa strada, insieme ai nostri cittadini, per valutare ed intraprendere ogni possibile azione volta ad un processo di riforestazione urbana".