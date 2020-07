Meno bottiglie e più borracce: nasce il progetto "Free Aqua-Fontane di Treviso"

Nasce il progetto "Free Aqua – Fontane di Treviso" ideato e promosso dall’Associazione Rocking Motion Aps con il Patrocinio del Comune di Treviso e la partnership di una rete di società del territorio: Alto Trevigiano Servizi Srl, Futura ADV e Walit Srl. Acqua e fontane, “utilitas” (acqua bene pubblico) e “decus” (bellezza architettonica/funzionale) rappresentano infatti un binomio che affonda le proprie radici nella storia della città di Treviso. L’obiettivo di Free Aqua è quello di riprendere il concetto di utilitas e decus, valorizzando da un lato l’uso dell’acqua pubblica, bene prezioso e sostenibile per eccellenza, e dall’altro il valore storico, culturale e artistico delle bellissime fontane di Treviso.

Sono circa 130 infatti le fonti trevigiane che sono state geolocalizzate e descritte nella web app freeaqua.it a disposizione di cittadini, turisti e utenti in generale. All’interno del sito l’utente potrà trovare molteplici informazioni: mappa della città con geo-localizzazione delle fontane, schede di approfondimento per ogni fontana contenenti immagini, dati storici e risultati delle analisi dell’acqua elaborati da ATS che ne raccontano la bontà. Gestire con intelligenza e lungimiranza una risorsa essenziale e preziosa come l’acqua è fondamentale così come è importante la valorizzazione del patrimonio di Treviso, conosciuta nel mondo come “città d’acque” per i suoi splendidi corsi d’acqua e per le numerosissime fontane che caratterizzano vicoli e piazze.

Insomma, "Free Aqua" rappresenta il fil rouge tra la storia e la modernità e la possibilità di ripensare i nostri modelli di consumo: le fontane rappresentano bellezza architettonica e spazio per comportamenti rispettosi della natura. Natura e opera dell’uomo qui si uniscono in perfetto equilibrio, quell’equilibrio che il progetto Free Aqua vuole ricordare ai cittadini e a tutti coloro che visiteranno Treviso. L’iniziativa si inserisce nel programma di sostenibilità ambientale portato avanti da Rocking Motion Aps, anche in collaborazione con il Comune di Treviso, attraverso numerosi progetti, tra cui “La mia WA.BO.” dedicato ai bambini delle prime elementari, “PM10 Free For School”, “Treviso PM10 Free” e altre attività di sensibilizzazione implementate negli anni.

La valorizzazione delle fontane e dell’acqua, bene che appartiene a tutti, ha l’obiettivo di promuovere scelte più sostenibili e un uso sempre più diffuso delle acque erogate dalle nostre fontane pubbliche, costantemente monitorate e analizzate. Alto Trevigiano Servizi Srl è stato infatti coinvolto come partner istituzionale per fornire dati sulla qualità delle acque e sensibilizzare così gli assetati avventori. Meno usa e getta, più ri-uso. Meno bottiglie monouso, più borracce e bottiglie riutilizzabili. Gesti semplici, come quelli che ci insegna la natura. Queste le parole del sindaco Mario Conte a latere della presentazione del progetto giovedì mattina alla Fontana delle Tette in centro città: «Da queste fontane si può tranquillamente riempire la propria borraccia e limitare dunque il consumo di plastica! Fra l’altro, l’acqua di Treviso e fra le migliori a livello nazionale, i cui valori sono addirittura migliori rispetto a quelli di alcune acque minerali in bottiglia! Una bella iniziativa per scoprire il nostro patrimonio artistico e portare avanti buone pratiche per l’ambiente!».

