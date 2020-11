Provincia, stanziati 100mila euro per la redazione dei piani acustici

La lotta all’inquinamento acustico è un asse strategico per il benessere delle comunità, specie in un territorio come quello della pianura padana altamente urbanizzato e industrializzato. Spetta ai Comuni la redazione di piani di classificazione acustica, mentre alle Province compete la verifica dei piani stessi e la congruità con quelli dei Comuni contermini. Ecco perché la Provincia di Treviso ha deciso di venire in supporto ai Comuni che necessitano di aggiornare i propri Piani di Classificazione Acustica, stanziando 100mila euro con un apposito bando per la redazione degli stessi.

I contributi saranno erogati per favorire così l’aggiornamento dei piani che spesso risultano ancora datati. L’azione mira al benessere della comunità, alla salvaguardia della salute pubblica e alla riqualificazione ambientale, e alla predisposizione di piani di risanamento acustico nei casi previsti dalla legge.

«La Provincia svolge il fondamentale compito di supporto e coordinamento dei Comuni -spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso- ecco perché abbiamo pensato a supportarli nella redazione dei Piani di Classificazione Acustica, che in certi casi sono poco aggiornati per mancanza di risorse interne».