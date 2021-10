Puliamo Nervesa, sabato la terza edizione: istituito un albo dei volontari

Sabato 16 ottobre, dalle ore 8 alle 12, a Nervesa della Battaglia si terrà la terza giornata ecologica “Puliamo Nervesa”, indetta dall’assessorato all’Ecologia. Una giornata dedicata alla pulizia di strade, cigli e percorsi e alla raccolta dei rifiuti abbandonati.

«Vogliamo sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini - spiega l’assessore all’Ambiente, Ferruccio Rossi - al rispetto per l’ambiente. A Nervesa è stato anche creato un Albo di volontari a cui chiunque può iscriversi e, a fronte di questo, godrà della copertura assicurativa nel corso degli eventi». All’iniziativa parteciperà anche Contarina che metterà a disposizione qualche attrezzatura e ritirerà gratuitamente i rifiuti raccolti durante l’evento e che saranno portati al magazzino comunale. Sempre sabato, in concomitanza con Puliamo Nervesa, la società ciclistica Aquile Fontane con un gruppo di suoi ciclisti associati si farà carico di “perlustrare” tutte le prese del Montello. Per partecipare a "Puliamo Nervesa" occorre contattare il Comune al numero 0422.8863 (Ufficio demografico oppure Servizi Sociali). L’attrezzatura utile sarà messa a disposizione dall'amministrazione comunale e la manifestazione sarà organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid.