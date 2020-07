Pista ciclabile di via Roma a Resana, si prosegue con il tracciato

Lavori in corso a Resana e proseguiranno ancora nei prossimi mesi. Dopo il rifacimento del manto stradale della s.r. 307 e la realizzazione della prima parte dei lavori della nuova pista ciclabile di via Roma ecco che l’Amministrazione Comunale ha deciso di continuare il percorso che dovrà collegare il centro di Resana alla zona industriale e alla vie Boscalto e Caravaggio. Ora l’intenzione è quella di dare la possibilità anche ai residenti di via Bassa di utilizzare il nuovo percorso e per questo motivo il Comune ha acquisito in questi giorni l’area, a ridosso della strada regionale 307, che permetterà di realizzare il proseguimento della pista ciclabile verso sud. Un percorso “verde” visto che in gran parte “scorre” a debita distanza dalla strada regionale e nelle adiacenze di un corso d’acqua.

«E’ già pronto il progetto ed ora siamo in attesa dei pareri di Veneto Strade e Snam rete gas per poter assegnare i lavori -ha detto il sindaco Stefano Bosa- si tratta di un nuovo tratto di pista ciclabile che andrà a collegare via Boscalto con il resto di via Roma e l’ingresso di via Bassa. In pratica andremo a dare la possibilità a centinaia di famiglie di poter raggiungere il centro attraverso una pista ciclo-pedonale che sarà in completa sicurezza». Per il Comune di Resana è un periodo di “lavori in corso”. «Sono diversi i cantieri aperti e altri saranno aperti prossimamente nel nostro territorio – ha aggiunto il sindaco – in un periodo di crisi anche il pubblico deve fare la sua parte e gli investimenti devono continuare».