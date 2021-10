Rifugio Città di Vittorio Veneto, Zanoni: "Bisogna eliminare l'impianto a gasolio"

“La Regione stanzi i fondi per la riconversione energetica del Rifugio Città di Vittorio Veneto, eliminando l’impianto a gasolio necessario per riscaldare i locali e riducendo così l’impatto ambientale”. Il sollecito, contenuto anche in un’interrogazione all’assessore regionale all’Ambiente, arriva da Andrea Zanoni, consigliere del Partito Democratico a Palazzo Ferro Fini.

“Stiamo parlando di un luogo suggestivo a ridosso della cima del Monte Pizzoc, a 1.565 metri sul livello del mare, inserito in un’area di grande pregio ambientale e paesaggistico, a due passi dalla Riserva naturale integrale Piaie Longhe-Millifret, che va tutelata da ogni fonte di inquinamento. Di recente, grazie a un investimento del Consiglio di bacino Sinistra Piave e l’azienda di raccolta rifiuti Savno, sono stati installati dei pannelli fotovoltaici, così da permettere all’associazione radioamatori di alimentare la propria antenna situata sul tetto del rifugio utilizzata per le emergenze di protezione civile, ma non viene prodotta un’energia tale da garantire l’autosufficienza all’intera struttura. Quindi per riscaldare i locali e far funzionare le apparecchiature elettriche i gestori sono costretti a utilizzare ancora un generatore a gasolio, non certo il più indicato per un contesto così delicato. Sarebbe sufficiente un impianto fotovoltaico potenziato per eliminare sia l’inquinamento dell’aria che quello acustico”, evidenzia Zanoni, che nell’interrogazione chiede anche se sia mai stato valutato l’impatto ambientale delle emissioni. “Credo, in ogni caso, che il rapporto costi-benefici sia a favore della riconversione energetica e mi auguro che la Regione abbia la volontà di intervenire in questa direzione, aiutando così l’ambiente ed una attività turistica sostenibile”.