RiservAmica 2023: torna la Giornata internazionale della biodiversità

Anche quest’anno il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Roma organizza per domenica 21 maggio l’evento “RiservAmica 2023 - Giornata Internazionale della Biodiversità”, che apre al pubblico tutte le Riserve naturali statali gestite attraverso i 28 Reparti Biodiversità dislocati sull’intero territorio nazionale.

In tale ambito i carabinieri di Vittorio Veneto promuoveranno due eventi presso due delle quattro Riserve amministrate: uno presso la Riserva Naturale Biogenetica Campo di Mezzo – Pian Parrocchia nella Foresta del Cansiglio in Comune di Fregona con partenza alle ore 9.30 dal parcheggio di fronte al Centro Educazione naturalistica Vallorch ed uno presso la Riserva Naturale Orientata di Somadida in Comune di Auronzo di Cadore, con inizio alle ore 13 dal Centro Visitatori “Tre Sorelle” in località Palus San Marco. La giornata porterà i visitatori a scoprire la bellezza, le peculiarità e le specie selvatiche di queste due splendide Riserve statali attraverso una passeggiata in foresta unitamente alla visita al Museo Naturalistico “Giovanni Zanardo” in Cansiglio ed al Centro Ecologico “Tre Sorelle” a Somadida.

Gli eventi sono gratuiti ed è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni:

Reparto Carabinieri Biodiversità di Vittorio Veneto

tel. 0438.57033 - mail: 043715.001@carabinieri.it