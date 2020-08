San Biagio di Callalta: piante gratis ai cittadini da Comune e Regione

Querce, frassini, aceri campestri, carpini bianchi. O più semplicemente biancospino e sanguinella. Sono queste alcune delle piante che, grazie al progetto della Regione con Veneto Agricoltura “Ridiamo il sorriso alla pianura padana”, il Comune di San Biagio di Callalta mette a disposizione dei propri cittadini che intendono abbellire il proprio parco o giardino di casa. Per aderire all’iniziativa è sufficiente registrarsi sul portale https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu/ e scegliere il tipo di piante autoctone che più si prestano allo spazio a disposizione fino ad un massimo di 10 piantine per ciascun cittadino. C’è tempo fino al 15 ottobre prossimo.

«I cittadini – spiega l’assessore all’Ambiente Pino Favaro – verranno contatti dal personale del nostro Comune per concordare il ritiro delle piante che si svolgerà in un’unica giornata. Si tratta di una bella iniziativa che mira a migliorare le caratteristiche ambientali del territorio ripopolandolo con giovani alberelli ed arbusti di specie locali. Confidiamo siano numerosi i sanbiagiesi ad usufruire di questa opportunità: l’importante è che ciascuno scelga delle piante avendo ben presente l’ingombro che esse avranno una volta cresciute».

Proprio per tale motivo Veneto Agricoltura ha scelto tre tipologie di piante, dagli alberi che possono arrivare a 20/30 metri come il frassino o il tiglio per chi ha parchi a disposizione, agli alberi più piccoli, destinati a non superare i 15/20 metri come l’acero campestre o il melo selvatico e infine, per chi ha meno spazio a disposizione, dei semplici arbusti, alti al massimo 6/7 metri, come il biancospino, la sanguinella, la lantana…