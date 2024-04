Giornata della Terra 2024, pedibus e semi di piante donati ai bambini delle scuole

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Cura e rispetto per la salvaguardia ambientale, è un tema che tocca ciascuno di noi, a partire dai piccolissimi, che sovente dimostrano una spiccata sensibilità per tutte le tematiche green già in tenerissima età. In occasione della Giornata mondiale della Terra, che si celebra lunedì 22 aprile, l’Amministrazione comunale di San Biagio di Callalta attraverso i suoi Assessorati ha previsto alcune iniziative di divulgazione rivolte alla scuola e alla cittadinanza, sulla cruciale questione della salvaguardia ambientale, per favorire nella popolazione azioni concrete per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.

«Ci auguriamo che, grazie all’impegno di tutti, - spiega a nome dell'amministrazione comunale la sindaca, Valentina Pillon - possano spuntare nelle aiuole e sui balconi di San Biagio tanti fiori, piccole oasi di ristoro per le api, che nel nostro territorio possano sentirsi benvenute e tutelate. Aspettiamo dai nostri concittadini le foto dei fiori e delle api entro il 15 settembre 2024 all’email: biblioteca@comune.sanbiagio.tv.it. Le immagini più belle, saranno esposte nel locali comunali». Lunedì mattina 22 aprile la sindaca Pillon, e l’assessore all’Istruzione e alle Politiche educative, Elena Pagotto, andranno a incontrare i bambini delle scuole dell'infanzia del territorio, per spiegare l’importanza della Giornata della Terra e regalare loro delle bustine di semi di piante mellifere che sono state preparate per l’occasione dagli ospiti della casa Giovanna De Rossi di Cavriè e dal Ceod centro diurno disabili di San Martino di San Biagio. Infine, lunedì 22 aprile è stata organizza una giornata promozionale per il Pedibus, un modo divertente ed ecologico con il quale i bambini delle primarie di S.Biagio e Fagarè raggiungono la scuola a piedi tutte le mattine, accompagnati da adulti volontari. Proprio in virtù di progetti quali il Pedibus e i Gruppi di Cammino, qualche settimana fa il Comune di S.Biagio di Callalta è stato premiato insieme ad altri per l’impegno dimostrato per combattere la sedentarietà all’evento dal titolo “Campioni tutti i giorni. La Marca in movimento” organizzato dal Servizio promozione della salute dell’Ulss 2 in collaborazione con: Regione Veneto, Città di Treviso e Cuamm Medici con l’Africa.