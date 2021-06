San Biagio di Callalta: il Comune distribuisce pastiglie gratis contro le zanzare

Via II Giugno

Con l’arrivo della stagione estiva, l’amministrazione comunale di San Biagio di Callalta, attraverso l’assessorato all’ambiente, avvia la lotta alla proliferazione delle zanzare. Da venerdì 11 giugno i cittadini potranno ritirare, presso la sede in via 2 Giugno n. 47, il blister contenente 12 pastiglie antilarvali destinato a ciascun numero civico. Le compresse, fornite gratuitamente dal Comune, saranno consegnate da parte del gruppo Alpini di San Biagio nei seguenti orari: venerdì 9.00-12.00, sabato 9.30-12.00 e 14.30-16.30.

“La cittadinanza, il cui contributo attivo è essenziale per la buona riuscita dell’iniziativa – spiega l’assessore Pino Favaro - è invitata a ritirare gratuitamente la confezione di prodotto larvicida che consentirà di effettuare un trattamento contro le larve di zanzara che si sviluppano nei ristagni d’acqua di pozzetti, griglie e scarichi dei pluviali presenti un po’ ovunque, prima della loro trasformazione in insetti adulti. Visti i buoni risultati ottenuti negli anni scorsi confidiamo di proseguire sulla stessa strada e con le stesse modalità in questa opera di prevenzione”.

I cittadini potranno trovare nella confezione le indicazioni e le istruzioni per l’uso, che sono comunque molto semplici da applicare. Si fa presente che la zanzara tigre ha un raggio di volo di 30-50 metri, quindi nasce e molesta nel nostro ambito di residenza, nel quale occorre cercare ed eliminare dove possibile i ristagni di acqua. Per informazioni relative alla fornitura, telefonare al numero 0422/894333-334.