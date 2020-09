Treviso più ecologica: installati a San Parisio quattro nuovi EcoArredi

In accordo con il comune di Treviso, mercoledì mattina Contarina ha installato quattro nuove strutture di ecoarredo a San Parisio, a servizio di alcune attività del settore ristorativo presenti in zona. Con questo intervento si continua la riorganizzazione completa del conferimento dei rifiuti presso la galleria che collega San Parisio a via Manzoni, ma anche delle vie limitrofe: i contenitori colorati non saranno infatti più visibili ai lati della piazza o sui marciapiedi, ma verranno posizionati all’interno delle strutture chiuse, dove gli utenti potranno tenere i propri contenitori. Gli EcoArredi, infatti, sono dei veri e propri elementi di arredo urbano, studiati con lo scopo di tutelare al massimo il decoro della città permettendo di limitare l’impatto visivo dei contenitori e allo stesso tempo di migliorare la gestione dei rifiuti, rispondendo così alle necessità degli utenti.

