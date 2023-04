Savno, nuovo distributore di sacchetti in centro a Gaiarine

Anche Gaiarine ha il suo distributore automatico di sacchetti per la raccolta differenziata. L'erogatore, installato da Savno in piazza Vittorio Emanuele II, sotto i portici di fianco al municipio, è entrato ufficialmente in funzione martedì 11 aprile, dalle ore 14.30.

Il dispositivo funzionerà 24 ore su 24 con le stesse modalità degli altri distributori già presenti sul territorio e consentirà il ritiro dei kit esclusivamente ai contratti domestici con utenza attiva. Gli erogatori di Savno consentono di ritirare i sacchetti per la differenziata in maniera veloce, attraverso pochi e semplici passaggi, senza recarsi allo sportello fisico. Per utilizzarli è sufficiente passare la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta per il riconoscimento e, una volta abilitato il ritiro, procedere con la scelta del prodotto desiderato. Il numero dei sacchetti erogato è tarato a seconda delle disposizioni del Regolamento Tariffario.

Gli altri distributori

Attualmente i distributori di Savno nella Sinistra Piave sono nove, compreso quello appena arrivato a Gaiarine. I rimanenti si possono trovare a Oderzo (via Monsignor Paride Artico), Pieve di Soligo (Piazza Caduti dei Lager), Valdobbiadene (Piazza Foro Boario), Vittorio Veneto (Viale Vittorio Emanuele II), Conegliano (via Maggior G. Piovesana) e Gorgo al Monticano (via Postumia Centro), San Vendemiano (via Alcide De Gasperi) e Santa Lucia di Piave (vicolo Aldo Moro).